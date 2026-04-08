Tras 14 días, así rescataron a un minero los buzos de la Defensa

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que elementos buzos del Batallón de Atención a Emergencias (BAE) del Ejército Mexicano realizaron el rescate del minero atrapado en la Mina Santa Fe, en el municipio de El Rosario, Sinaloa.

La dependencia detalló que las 13:55 horas del 7 de abril de 2026, un equipo de buzos de rescate del BAE localizó con vida a Francisco Zapata Nájera, uno de los cuatro mineros que se encontraban atrapados en la mina Minerales de Sinaloa, desde el 25 de marzo del presente año.

Este miércoles 8 de abril, se indicó, personal militar rescatista, después de realizar inmersiones para reconocer el área afectada y proporcionarle alimentación, agua y oxígeno a la víctima, extrajo hacia la entrada de la mina a Francisco Zapata.

Se detalló que el minero presentó únicamente signos de deshidratación, por lo que se le brindó atención médica de emergencia para su recuperación.

En el video del rescate, se observa a dos especialistas de la Defensa llegar al lugar donde está el trabajador, quien está en una zona seca, más alta que el área inundada.

–¿Qué tal? Ejército Mexicano, Batallón de Atención a Emergencias. ¿Cómo te llamas? se presenta uno.

–Francisco Zapata Nájera,responde el minero con voz clara.

-Muy bien, Zapata. Venimos a tu ayuda. ¿Cómo te sientes?

–Bien, responde sereno el trabajador.

Los buzos le afirman que todo estará bien. “Te vamos a sacar de aquí”, le dice con voz segura el militar que habla, quien le pregunta si tiene fe, a lo que Francisco responde que sí.

–Ahorita te vamos a enseñar cómo usar el equipo de buceo para salir. Todo va a estar bien, le repiten y luego le vuelven a preguntar su nombre.

Ya había escarbado para arriba y todo”, les cuenta mientras señala una zona para mostrarles hasta dónde había llegado el agua en la mina inundada.

–Muy bien, gracias a Dios, le responden los buzos.

Yo no perdía la fe, yo no perdía la fe”, dice el minero sobreviviente.

Posteriormente, integrantes de la Fuerza en Situación de Alerta (FUSA) de la Tercera Región Militar, realizaron su traslado, en un helicóptero UH-60 Black Hawk, de la Fuerza Aérea Mexicana, hacia las instalaciones del Hospital General de Mazatlán.

RESISTIÓ AGUA Y LODO

Francisco Zapata Nájera padeció lodo y agua durante 14 días, por lo que recibió hidratación, alimentación y atención médica al interior del socavón.

Arturo Galindo Cabada, coordinador Estatal de Protección Civil de Durango, informó que el hombre, de 42 años es originario de Santiago Papasquiaro, municipio serrano.

Destacó que el trabajador fue localizado el martes cerca de las 14:00 horas, pero bajo las condiciones en las que se encontraba la mina, no se concretó su rescate.

El día de ayer cerca de las 2 de la tarde se logra localizar a este duranguense, bajo las condiciones que se tenían con el lodo con el agua. No fue posible sacarlo inmediatamente, de acuerdo a la información que nos proporciona la Coordinadora Nacional de Protección Civil, se tuvieron que hacer las labores para poder sacarlo con seguridad”, explicó.

Añadió que la dependencia a su cargo se mantiene atento para cualquier apoyo adicional que pueda requerir Francisco Zapata Nájera.