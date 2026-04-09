Acamoto no va este año, autoridades de Acapulco no otorgan permisos

El sector empresarial de Acapulco manifestó su respaldo a la determinación del Gobierno Municipal de impedir el evento motociclista Acamoto 2026, actividad que carece de permisos oficiales y que por sus antecedentes representa riesgos para la seguridad, la convivencia social y la imagen turística del puerto.

En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Pública, Federico Argumedo Rodríguez, fijó la postura institucional al precisar que no se ha recibido solicitud formal para llevar a cabo actividades relacionadas con ese encuentro motociclista ni para autorizar concentraciones de esa naturaleza en la ciudad.

En años anteriores el Acamoto se llevaba a cabo en la costera Foto: Cuartoscuro

El funcionario recalcó que, incluso en el supuesto de que tal solicitud se presentara, la autoridad municipal no otorgaría autorización, debido a que la prioridad del Gobierno Municipal es preservar la seguridad, el orden público y la tranquilidad de la población acapulqueña.

“Este gobierno no ha recibido solicitud alguna para la realización de actividades que impliquen concentraciones o dinámicas que pudieran poner en riesgo el orden público o la seguridad de las y los acapulqueños. Y lo decimos con toda claridad: en caso de que dicha solicitud se presentara, no procedería, porque nuestra prioridad es garantizar la seguridad, la convivencia y la tranquilidad de la población”, puntualizó.

Argumedo Rodríguez enfatizó que Acapulco mantiene abiertas sus puertas al turismo nacional e internacional; sin embargo, la recepción de visitantes ocurre siempre con respeto a la ley y al orden público, por lo que exhortó a la prudencia, la mesura y la responsabilidad.

Empresarios y autoridades de Acapulco Foto: Especial

Empresarios respaldan decisión

A su vez, el representante del Consejo Coordinador Empresarial Guerrero (CCE), comisión Acapulco, Julián Urióstegui, expuso que tras diversos encuentros de trabajo entre el sector productivo y autoridades de los tres órdenes de gobierno se consolidó una postura común que establece que el Acamoto no reúne las condiciones legales ni operativas para su desarrollo.

El dirigente empresarial recordó que en ediciones anteriores este evento motociclista dejó un saldo de accidentes fatales, detenciones y múltiples infracciones, situaciones que impactan de manera directa la percepción del destino y afectan su posicionamiento turístico.

Asimismo, sostuvo que la derrama económica que se atribuye al encuentro motociclista resulta menor a lo que con frecuencia se difunde y no compensa las afectaciones que genera en materia de seguridad, movilidad urbana y reputación del puerto.

También se llevó a cabo en la playa Revolcadero en anteriores ediciones Foto: Cuartoscuro

“Queremos, como sector privado organizado y como sociedad civil, reconocer ampliamente al Gobierno Municipal por esta postura. Entendemos que el Acamoto no tiene permisos ni licencias para llevarse a cabo; se trata de una respuesta seria de la autoridad y la reconocemos”, expresó.

Los empresarios reiteraron su respaldo a la administración municipal y cuestionaron la permanencia de un evento que en años recientes dejó pérdidas humanas, accidentes y una proyección negativa para Acapulco como destino turístico.

En ese sentido, llamaron a los promotores de esta concentración motociclista a considerar cancelada la edición 2026 y, en caso de pretender futuros encuentros, iniciar con oportunidad los trámites correspondientes ante las autoridades competentes, con apego pleno a la normatividad vigente.

El sector empresarial también reiteró su disposición de mantener coordinación permanente con los tres niveles de gobierno, con la finalidad de fortalecer la recuperación económica del puerto y consolidar a Acapulco como un destino turístico seguro, ordenado y competitivo.

Motociclistas de diferentes partes del país Foto: Cuartoscuro

JCS