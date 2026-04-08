Hallan en domicilio de médico 178 sueros vitaminados listos para aplicar y una libreta

La Fiscalía de Sonora investiga la muerte de ocho personas presuntamente relacionada con la aplicación de sueros vitaminados, en un caso que ha derivado en el aseguramiento de más de 200 soluciones parenterales y la búsqueda internacional de un médico identificado como Jesús Maximiliano “N”. Las autoridades confirmaron que el sospechoso permanece prófugo, mientras avanza una investigación por homicidio por responsabilidad médica y posibles casos de mala praxis.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que el 7 de abril se ejecutó un cateo en un inmueble ubicado en Ciudad Obregón, en el municipio de Cajeme.

Durante la diligencia se aseguraron 216 soluciones salinas, de las cuales 178 estaban preparadas para su aplicación y 38 sin preparar, además de medicamento diverso, equipos de venoclisis, jeringas, documentación, un dispositivo telefónico y una libreta con anotaciones.

Los indicios fueron embalados conforme a protocolos periciales, con apoyo de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, para integrarlos a la carpeta de investigación.

Investigación por homicidio y mala praxis médica

El caso se investiga bajo el delito de homicidio por responsabilidad médica, luego de que las autoridades vincularan la aplicación de soluciones parenterales (sueros) con la muerte de ocho pacientes, además de un paciente hospitalizado y otros dos que ya fueron dados de alta.

El médico señalado cuenta con orden de aprehensión y enfrenta ocho carpetas de investigación, según confirmó el fiscal estatal, quien detalló que también se le imputan delitos relacionados con mala praxis médica con agravantes en materia de salud.

Búsqueda internacional del médico prófugo

Las autoridades han emitido una alerta internacional e interestatal para localizar al médico, quien presuntamente operaba en distintos municipios de Sonora como San Luis Río Colorado, Caborca, Cajeme, Guaymas y Navojoa, ofreciendo servicios de aplicación de sueros vitaminados.

De acuerdo con las investigaciones, el sospechoso promovía estos tratamientos incluso a través de internet y redes sociales, lo que amplió el alcance de su actividad.

Hipótesis: mezcla de sustancias y contaminación bacteriana

El titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich, informó que una de las principales líneas de investigación apunta a una posible contaminación bacteriana en los sueros.

Los análisis preliminares indican que los pacientes presentaron altos niveles de glóbulos blancos y coagulación intravascular, signos asociados a sepsis, lo que refuerza la hipótesis de una reacción adversa grave por sustancias contaminadas.

Además, se detectó la posible mezcla de diversas sustancias, algunas de ellas aplicadas como células madre, lo que incrementa la complejidad del caso.

Líneas de investigación y análisis pericial

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora mantiene abiertas diversas líneas de investigación para determinar la composición exacta de los sueros y su relación directa con los fallecimientos.

El análisis pericial busca establecer si existieron irregularidades en la preparación, almacenamiento o aplicación de las soluciones, así como posibles responsabilidades adicionales.

El caso ha encendido alertas sobre los riesgos asociados al uso de tratamientos intravenosos no regulados, especialmente aquellos promovidos como terapias alternativas sin supervisión estricta.

Las autoridades sanitarias y judiciales continúan trabajando de manera coordinada para esclarecer los hechos y evitar que situaciones similares se repitan.

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