Semar evacua a turista frente a Isla Mujeres; viajaba en crucero turístico

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) en coordinación con la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima Mujeres, realizó la evacuación médica de un ciudadano de Estados Unidos que presentó complicaciones graves mientras viajaba en un crucero turístico, frente a Isla Mujeres, Quintana Roo.

El reporte se recibió mediante llamada de emergencia emitida por la tripulación de la embarcación, que solicitó apoyo inmediato para un pasajero con diagnóstico de edema pulmonar agudo, fibrilación auricular y trombocitopenia, es decir, un bajo nivel de plaquetas en sangre. La condición, de acuerdo con el informe naval, requería traslado urgente a un centro hospitalario.

El pasajero fue diagnosticado con edema pulmonar agudo, fibrilación auricular y trombocitopenia, es decir, un bajo nivel de plaquetas en sangre. Cortesía

Tras la activación del protocolo de salvaguarda de la vida humana en la mar, el mando naval ordenó el zarpe de una unidad tipo Defender con personal de Sanidad Naval a bordo. La embarcación se dirigió al punto de encuentro establecido con el crucero, donde los elementos efectuaron la valoración clínica y prepararon al paciente para su traslado.

La extracción se realizó sin contratiempos. El turista fue conducido por mar hasta Puerto Juárez, Quintana Roo, donde ya lo esperaba una ambulancia particular. De ahí fue canalizado a un hospital en Cancún para recibir atención médica especializada.

La Semar precisó que este tipo de acciones forman parte de las atribuciones permanentes de la Armada en funciones de búsqueda y rescate marítimo, conforme a los protocolos establecidos para emergencias en aguas nacionales.

fdm