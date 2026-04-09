Tren Suburbano al AIFA iniciará operaciones antes de que termine abril

Antes de concluir abril iniciará operaciones la ampliación del Tren Suburbano, de Lechería al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, se acordó durante la reunión para evaluar los avances de proyectos ferroviarios que encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional este jueves.

La ampliación del Tren tiene una longitud de 23.7 kilómetros y una vez puesta en operación permitirá ir de Buenavista, en la zona centro de la Ciudad de México al Aeropuerto en 43 minutos.

Al encuentro acudieron el secretario de Infraestructura comunicaciones y transportes (SICyT), Jesús Esteva; de la Defensa, Ricardo Trevilla;

Gustavo Vallejo, titular del cuerpo de ingenieros militares Felipe Ángeles de la Secretaría de la Defensa; y de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, Edna Vega.

También estuvieron César Yáñez, subsecretario de Gobernación; Néstor Núñez, encargado de proyectos especiales de la SICyT; y la coordinadora del consejo económico asesor, Altagracia Gómez.

Al salir de la reunión, los funcionarios federales informaron que la apertura del tren es inminente y afirmaron que comenzará a operar “antes de concluir abril”.

También estuvieron presentes en el encuentro de evaluación de los proyectos ferroviarios que se desarrollan actualmente estuvieron Joao Pedro Parreira, presidente y director ejecutivo de Mota-Engil; y Guadalupe Phillips, directora de ICA.

Para su puesta en operación el tren tendrá 10 trenes acoplables que darán servicio al Aeropuerto, y serán distintos a los que ya operan de Buenavista a Huehuetoca.

El 21 de diciembre, durante una supervisión a las estaciones de la ampliación del tren, se había planteado que el ramal comenzaría a operar en el primer trimestre de 2026, sin embargo, las pruebas de seguridad han retrasado su entrada en servicio.

El tren será uno de los elementos que se espera otorguen una mejor movilidad de la Ciudad de México al AIFA durante el desarrollo del Mundial de Futbol, que comenzará el 11 de junio.

Avanzan Mexicana y el AIFA

Por Ximena Mejía

Días atrás, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró que a cuatro años de su inauguración el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) ha transportado, con corte al 30 de marzo, a 18.6 millones de pasajeros mientras que, Mexicana de Aviación ha trasladado a cerca de un millón de pasajeros con un 95% de satisfacción.

Es un aeropuerto rentable que tiene cada vez más pasajeros; que en carga también va muy bien, y tiene un potencial de crecimiento muy grande. Entonces, va muy bien el AIFA y va muy bien Mexicana. Y estamos muy orgullosos además de quienes dirigen”, celebró.

Sheinbaum aseguró que el AIFA llegó a su punto de equilibrio en el 2024. La titular del Ejecutivo defendió el rescate de Mexicana de Aviación al considerar que es importante que existan aerolíneas del Estado que pertenezcan al pueblo de México. La presidenta Sheinbaum argumentó que Mexicana de Aviación ofrece precios accesibles y conecta con destinos a los que otras líneas comerciales no llegan.

En su intervención, el general brigadier retirado y director general del AIFA, Isidoro Pastor Román, informó que, de los 18.6 millones de pasajeros acumulados en el AIFA, más de 7 millones corresponden a 2025.

El encargado del AIFA indicó que en 2025 se transportaron más de 406 mil toneladas, alcanzando al 31 de diciembre de 2025, un acumulado total de 1 millón 136.9 toneladas, de las cuales el 97% son operaciones de importación y de exportación.

Pastor Román enfatizó que el AIFA alcanzó su punto de equilibrio en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2024. Mientras que de enero a febrero 2026 se han generado ingresos por 555.87 millones de pesos, lo que representa 11.5 % más respecto al mismo periodo en 2025.

El director expuso que actualmente se cuenta con 41 rutas nacionales y cinco internacionales, además de que en junio se abrirán dos rutas internacionales adicionales.

Destacó que están en construcción seis recintos fiscalizados, la ampliación de la plataforma y calles de rodaje. También se implementa un escuadrón canino de apoyo emocional y se ejecuta un plan de innovación para una mejor atención a usuarios y pasajeros.

jcp