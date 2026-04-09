Lo asaltan justo antes de entrar al banco, le roban 140 mil pesos

Gran susto e impotencia sufrió el cliente de un banco a quien se le despojó de 140 mil pesos durante un asalto en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

De acuerdo con el informe de las autoridades, los hechos tuvieron lugar a las 10:40 horas en una sucursal bancaria ubicada sobre la avenida Pablo Livas, en la colonia La Playa, en el citado municipio.

Se informó que el asalto tuvo lugar cuando el cliente se bajó de su automóvil sosteniendo en sus manos un maletín que contenía la cantidad de 140 mil pesos.

Según el reporte, el hombre se dirigía a realizar un depósito por esta cantidad y justo antes de ingresar al banco fue abordado por dos personas, quienes lo despojaron de este maletín.

Tras cometer el robo, las dos personas subieron a una camioneta en color gris y se dieron a la fuga; autoridades ya investigan para esclarecer las condiciones en las que se suscitó este asalto.

En CDMX colombianos roban 1 mdp

Por Blanca Betán

Días atrás, y como si se tratara de una película, cámaras del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, mejor conocido como C5, captaron una persecución para detener a tres sujetos de origen colombiano y un mexicano, quienes acababan de robar una camioneta de valores y ya se llevaban alrededor de 1 millón de pesos en efectivo.

Los hechos fueron registrados el pasado 26 de marzo, en el perímetro de la alcaldía Álvaro Obregón, todo parecía que les iba a salir, pero no fue así.

En los videos pudo verse como los delincuentes intentaron huir en dos motocicletas, una Ducati y una BMW, en un punto de su huida se metieron en sentido contrario en el segundo piso de Periférico, a toda velocidad, jugándose la vida para escapar.

Mientras tanto, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ya los tenían ubicados y comenzaron la persecución desde la zona poniente. Les cerraron el paso y prácticamente les bloquearon todas las salidas.

Cámaras del #C5 captaron una #persecución para detener el pasado 26 de marzo a cuatro personas, tres de origen colombiano, que presuntamente interceptaron una camioneta de valores y se llevaron el dinero en efectivo que trasladaba en Álvaro Obregón.



En los videos compartidos hoy… pic.twitter.com/50qZ4bcyen — Nacho Lozano (@nacholozano) April 3, 2026

Poco después una de las motos derrapó y los dos que iban en ella se estrellaron. Ambos quedaron con fracturas en las piernas. Uno de ellos, identificado como Javier N de origen colombiano no resistió y murió más tarde en el hospital. El otro, Cristhian N, sigue hospitalizado y bastante grave. Los otros dos implicados fueron detenidos en la zona de Alencastre.

A todos los asaltantes les aseguraron armas de fuego, chalecos balísticos y además los policías recuperaron el dinero robado.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sigue el caso y en tanto, dos de los detenidos, Jairo N y Óscar N fueron enviados al Reclusorio Sur, donde en breve se determinará su situación jurídica.

jcp