Hermosillo se lanza contra Larcamón: ‘Inventando… Cruz Azul está muy mal’

Carlos Hermosillo, símbolo de La Máquina, se lanzó contra el técnico Nicolás Larcamón, a quien acusó de inventar posiciones a futbolistas y lo peor que no trajo a nadie para cubrir el lado izquierdo ante las bajas que tiene el equipo, luego de que el LAFC dejó sobre la lona al equipo mexicano al vencerlo 3-0 en la ida de los Cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.

“Lo que le diría a Larcamón es: ‘Señor Larcamón lleva cinco partidos sin ganar, inventando, cambiando de posiciones a uno y otro; lo peor de todo es que se le olvidó que tenemos nada más por el lado izquierdo a (Gonzalo) Piovi, Chiquete (Jesús Orozco) está lesionado y no trajo a nadie, por afuera no tenemos”, dijo Carlos Hermosillo en Fox Sports.

Para Carlos Hermosillo, el equipo se le cayó terriblemente a Nicolás Larcamón Mexsport

En este tenor, Joaquín del Olmo señaló que Nicolás Larcamón se tardó 60 minutos para entender que Erick Lira tenía que ir de contención: “60 minutos los regaló. Lo mandó a la guerra, una posición que no controla con un equipo que es muy rápido, fatal”.

Cruz Azul suma cinco partidos sin ganar, incluyendo la Copa de Campeones de Concacaf. Para el exgoleador, a Nicolás Larcamón se le cayó el equipo de manera terrible y actualmente La Máquina está muy mal.

Cruz Azul deberá ganar por cuatro goles y sin recibir gol, si es que quiere avanzar a semifinales Mexsport

“Se le ha caído el equipo terriblemente, terriblemente, lo digo. Pareciera que no sabe usted que lo más importantes es el cierre del torneo regular para poder entrar a la Liguilla en mejor forma y a mí me parece que Cruz Azul está hoy muy mal, le dieron una repasada”, apuntó.

El LAFC se impuso a Cruz Azul con doblete del venezolano David Martínez y del coreano Son Heung-min en el BMO Stadium de Los Ángeles.

¿QUÉ NECESITA CRUZ AZUL PARA AVANZAR EN COPA DE CAMPEONES DE CONCACAF?

- Ganar por cuatro goles en tiempo regular para avanzar a semifinales.

- Si gana por tres goles y no recibe anotación, forzará los tiempos extra.

En la Copa de Campeones de Concacaf, el gol de visitante sigue contando.