Hermosillo se lanza contra Larcamón: ‘Inventando… Cruz Azul está muy mal’
Para Carlos Hermosillo, símbolo de Cruz Azul, Nicolás lleva cinco partidos sin ganar e inventando. Admitió que a La Máquina, el LAFC le dio una repasada
Carlos Hermosillo, símbolo de La Máquina, se lanzó contra el técnico Nicolás Larcamón, a quien acusó de inventar posiciones a futbolistas y lo peor que no trajo a nadie para cubrir el lado izquierdo ante las bajas que tiene el equipo, luego de que el LAFC dejó sobre la lona al equipo mexicano al vencerlo 3-0 en la ida de los Cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.
“Lo que le diría a Larcamón es: ‘Señor Larcamón lleva cinco partidos sin ganar, inventando, cambiando de posiciones a uno y otro; lo peor de todo es que se le olvidó que tenemos nada más por el lado izquierdo a (Gonzalo) Piovi, Chiquete (Jesús Orozco) está lesionado y no trajo a nadie, por afuera no tenemos”, dijo Carlos Hermosillo en Fox Sports.
En este tenor, Joaquín del Olmo señaló que Nicolás Larcamón se tardó 60 minutos para entender que Erick Lira tenía que ir de contención: “60 minutos los regaló. Lo mandó a la guerra, una posición que no controla con un equipo que es muy rápido, fatal”.
Cruz Azul suma cinco partidos sin ganar, incluyendo la Copa de Campeones de Concacaf. Para el exgoleador, a Nicolás Larcamón se le cayó el equipo de manera terrible y actualmente La Máquina está muy mal.
“Se le ha caído el equipo terriblemente, terriblemente, lo digo. Pareciera que no sabe usted que lo más importantes es el cierre del torneo regular para poder entrar a la Liguilla en mejor forma y a mí me parece que Cruz Azul está hoy muy mal, le dieron una repasada”, apuntó.
El LAFC se impuso a Cruz Azul con doblete del venezolano David Martínez y del coreano Son Heung-min en el BMO Stadium de Los Ángeles.
¿QUÉ NECESITA CRUZ AZUL PARA AVANZAR EN COPA DE CAMPEONES DE CONCACAF?
- - Ganar por cuatro goles en tiempo regular para avanzar a semifinales.
- - Si gana por tres goles y no recibe anotación, forzará los tiempos extra.
En la Copa de Campeones de Concacaf, el gol de visitante sigue contando.