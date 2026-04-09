Impulso a la vivienda de Sheinbaum beneficiará a tijuanenses

En el marco del impulso nacional a la vivienda encabezado por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el presidente municipal de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, sostuvo una reunión de trabajo con el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, con el propósito de fortalecer la coordinación institucional y ampliar los beneficios del programa federal en favor de las familias tijuanenses.

Durante el encuentro, ambas autoridades destacaron la importancia del Programa de Vivienda para el Bienestar, impulsado por el Gobierno de México bajo la dirección de la presidenta Claudia Sheinbaum, el cual tiene como objetivo garantizar el acceso a una vivienda digna y accesible, especialmente para jóvenes y familias de bajos ingresos.

En este contexto, el alcalde Ismael Burgueño Ruiz subrayó que el Gobierno Municipal de Tijuana mantiene una estrecha coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), encabezada por Edna Vega Rangel, para contribuir al cumplimiento de la meta nacional de 1.8 millones de viviendas, una de las principales apuestas del proyecto social impulsado por la presidenta Sheinbaum.

Por su parte, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar reconoció la disposición del XXV Ayuntamiento de Tijuana para sumarse a esta estrategia nacional, orientada a reducir el rezago habitacional y mejorar las condiciones de vida de miles de familias.

Finalmente, el gobierno municipal reiteró su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con el Gobierno de México, el Gobierno del Estado y el Poder Legislativo, en sintonía con la política nacional de vivienda promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, para generar mayores oportunidades de bienestar y desarrollo social.