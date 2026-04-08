Ataques israelíes en Líbano dejan 89 muertos y 700 heridos, según Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud del Líbano confirmó este miércoles que los ataques israelíes en distintas regiones del país han provocado 89 muertos y 700 heridos, entre ellos 12 trabajadores sanitarios en el sur. La ofensiva, descrita como una de las más intensas de las últimas semanas, ha generado alarma internacional y pone de manifiesto la creciente inestabilidad en la región.

Las autoridades libanesas señalaron que el número de víctimas podría aumentar en las próximas horas debido a la magnitud de los bombardeos. Los hospitales en Beirut y en el sur del país se encuentran desbordados, mientras equipos médicos trabajan bajo condiciones críticas para atender a los cientos de heridos.

Pakistán pide respeto al alto el fuego

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, expresó su preocupación por las denuncias de violaciones al alto el fuego acordado entre Estados Unidos e Irán.

A través de un mensaje en la red social X, afirmó que estas acciones “socavan el espíritu del proceso de paz” y pidió a todas las partes ejercer moderación. Sharif subrayó que el respeto a la tregua de dos semanas es esencial para que la diplomacia pueda desempeñar un papel central en la resolución pacífica del conflicto.

Las autoridades libanesas señalaron que el número de víctimas podría aumentar en las próximas horas debido a la magnitud de los bombardeos. REUTERS

Irán derriba un dron israelí Hermes 900

En paralelo, las fuerzas armadas iraníes informaron que interceptaron y destruyeron un dron Hermes 900 de fabricación israelí que sobrevolaba la localidad de Lar, en la provincia de Fars.

El comunicado de los Guardianes de la Revolución, difundido por la televisión pública Irib, destacó que la incursión aérea constituye una violación del alto el fuego vigente. Teherán advirtió que cualquier aeronave vinculada a Estados Unidos o Israel será considerada hostil y recibirá una respuesta firme, incluso si no realiza operaciones militares.

Estados Unidos endurece su postura sobre el uranio iraní

La tensión se incrementa aún más con las declaraciones del jefe del Pentágono, Pete Hegseth, quien advirtió que Irán deberá renunciar a su reserva de uranio altamente enriquecido o Estados Unidos lo “tomará”.

Hegseth aseguró que Washington vigila de cerca las reservas nucleares iraníes y sugirió que podría repetirse un bombardeo similar al efectuado en junio del año pasado contra instalaciones sospechosas. “Si tenemos que hacerlo, podemos hacerlo por cualquier medio necesario”, afirmó, dejando abierta la posibilidad de una intervención militar.

Con información de Reuters y AFP.