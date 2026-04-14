El río negro: cárteles siguen lavando en EU crudo robado 

Mientras el mundo observa la frontera sur por la crisis migratoria, bajo el asfalto de los puentes internacionales fluye un río de oro negro robado que está contaminando la seguridad nacional de Estados Unidos. Ya no se trata solo de fentanilo; hoy, la mayor fuente de ingresos no derivados de las drogas para los cárteles mexicanos es el petróleo crudo extraído de las venas de México y lavado en las refinerías de Texas.

Según el National Money Laundering Risk Assessment (NMLRA) de marzo de 2026 del Departamento del Tesoro, esta situación se mantiene como una “amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos y su sistema financiero”, tal como se advirtió en 2025.

El golpe al huachicol fiscal

En agosto pasado se creó el Grupo de Trabajo contra el Fraude Comercial (TFTF) para fortalecer la lucha contra actividades ilícitas como el huachicol fiscal. A marzo de este año, los resultados arrojan el decomiso de 140 millones de dólares, principalmente por declaraciones falsas al introducir productos a Estados Unidos en fracciones arancelarias que no corresponden.

Predio asegurado por elementos del ejército Mexicano en Baja California, el 23 de septiembre. Cuartoscuro

De la oscuridad del pozo al mercado global

Todo comienza en la oscuridad de los campos de Veracruz, Altamira y Monterrey, donde cárteles de la droga inician el proceso de robo o extracción. Tomas huachicoleras, sobornos a empleados de la estatal y el secuestro sistemático de camiones cisterna son la práctica común.

El botín no se vende en bidones a la orilla de la carretera; se mueve a centros logísticos legítimos donde espera su turno para cruzar al norte.

Para que el petróleo robado entre a territorio estadounidense, los cárteles utilizan un “mimetismo comercial” sofisticado. El crudo pesado y amargo se etiqueta falsamente en los manifiestos aduaneros como:

Waste oil (aceite de desecho) Lodos de perforación Materiales peligrosos

Según el Internal Revenue Service (IRS), esta etiqueta permite evadir un impuesto especial y saltarse las inspecciones de calidad química aplicables al crudo virgen. Es un huachicol fiscal a la inversa: parte de México hacia EU, permitiendo a importadores cómplices obtener márgenes de ganancia de hasta el 60% en comparación con los precios del West Texas Intermediate (WTI).

La red de la familia Jensen

La justicia estadunidense ha comenzado a poner nombres y rostros a este esquema. El caso más emblemático es el de la familia Jensen en Texas. Entre 2018 y 2025, James Lael Jensen, junto a su esposa e hijos, habrían traficado más de 4,000 cargamentos de crudo robado a través de su empresa.

Investigaciones de la DEA presentadas en las audiencias de febrero y marzo de 2026 confirmaron que la red pagaba una “cuota de paso” de 2,000 dólares por camión a intermediarios de un cártel. James Lael Jensen y su hijo Zachary permanecen detenidos sin fianza en Nuevo México tras una apelación fallida, considerados un peligro para la comunidad.

Los operadores del puente

Iván Cazarín Molina, alias El Tanque. Su red fue desmantelada en septiembre de 2024. Utilizaba empresas pantalla con logotipos profesionales para dar fachada de legalidad al combustible robado en Veracruz.

César Morfín Morfín, alias Primito, controlaba los puentes internacionales entre Tamaulipas y Texas para contrabando de combustible.

Un impacto masivo en la economía y la industria

Según expedientes del Departamento de Justicia, otro frente es el blanqueo de naftas en el Distrito Oeste de Texas. Redes criminales contrabandeaban nafta ligera de la Cuenca de Burgos etiquetada como solvente industrial, vendiéndola a plantas químicas estadounidenses.

Reproducir Se registró una explosión e incendio en un depósito clandestino de combustible en la colonia Satélite, en el municipio de Villagrán, Guanajuato.

Las consecuencias son sistémicas:

Pérdidas millonarias. Un solo caso de huachicol fiscal puede significar cientos de millones de dólares en pérdidas fiscales anuales para EU. Daños industriales. El crudo robado, a menudo de baja calidad, ha causado daños por cientos de millones de dólares en equipos de refinación de la costa del Golfo por contaminación química. Financiamiento bélico. Este petróleo termina en mercados de Japón, India y África. Los compradores finales ignoran que su combustible financia la capacidad bélica de los cárteles.

Respuesta de Washington

Desde enero de 2025, tras la declaración de emergencia nacional, el Tesoro de EU. ha designado a más de 30 individuos y entidades. La OFAC utiliza las órdenes ejecutivas E.O. 14059 (narcotráfico) y E.O. 13224 (antiterrorismo) para bloquear propiedades, bajo el argumento de que el robo de combustible es hoy el pilar financiero que sostiene a las organizaciones criminales mexicanas.

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