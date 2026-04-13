Definen lista de 50 aspirantes hombres para integrar quinteta rumbo al INE

El Comité Técnico de Evaluación dio a conocer la lista de 50 aspirantes hombres que avanzan en el proceso de selección para integrar la quinteta de candidatos que competirán por una vacante en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

Los perfiles, provenientes de distintos ámbitos profesionales, fueron seleccionados tras una primera fase de revisión documental y cumplimiento de requisitos, como parte del proceso que busca garantizar la idoneidad de los futuros consejeros electorales.

De acuerdo con el calendario establecido, los aspirantes deberán presentarse a partir de mañana en la Cámara de Diputados, donde serán entrevistados por los integrantes del Comité Técnico, en una etapa clave para definir a los finalistas.

En el listado destacan perfiles con diversas trayectorias y auto adscripciones, incluyendo casos de personas con discapacidad, adultos mayores, migrantes y miembros de la diversidad sexual, lo que refleja un esfuerzo por incorporar criterios de inclusión en el proceso.

Tras la fase de entrevistas, el Comité deberá depurar la lista para conformar la quinteta final que será enviada a la Cámara de Diputados, instancia encargada de elegir a quien ocupará la vacante en el órgano electoral.

El proceso forma parte del mecanismo constitucional para la renovación escalonada de consejeros del INE, considerado uno de los órganos autónomos clave para la organización de elecciones en el país.