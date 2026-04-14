Los municipios que perderán su poder; proyecciones demográficas rumbo a 2040

La composición demográfica del país se modifica rápidamente y transita de forma cada vez más acelerada hacia ámbitos urbanos; aún con ello, hay algunos municipios que están dejando de crecer y rumbo a 2040, de hecho, perderán población y, con ello, peso político y presupuestal. Aquí se presenta la segunda parte de los municipios que tienen 200 mil habitantes o más en México y que serán donde se definan los procesos electorales más relevantes desde ahora y en la próxima década.

México social Especial

Los datos

Además de los municipios mencionados en la entrega anterior del 6 de abril aquí, en Excélsior, hay 10 municipios que en el año 2040 tienen proyectadas poblaciones de un millón o más habitantes: Puebla tendrá alrededor de 2.12 millones de habitantes; Querétaro, 1.59 millones; Culiacán, 1.25 millones; Mérida, 1.24; Hermosillo, 1.22; Monterrey, 1.19; Benito Juárez (Cancún), 1.17 millones. Cabe decir que todos estos municipios rebasaban ya, en 2025, el millón de personas y que todos registran una tendencia creciente. Les siguen en orden de magnitud San Luis Potosí, municipio que tendrá aproximadamente 1.12 millones de habitantes; Morelia, 1.052 y Apodaca, 1.029 millones.

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Hay además, 12 municipios donde habrá, en 2040, entre 500 mil y más de 900 mil habitantes; estos son: Reynosa, que probablemente llegará a 933,192 personas; García (NL) con 840,854; Juárez (NL). 840,851; General Escobedo, 740,684; Guadalupe (NL) con 708,088; Centro (Tab.), 689,572; Solidaridad (QR), 650,722; Matamoros, 635,995; Ahome, 538,048; Mazatlán, 531,458, y Nuevo Laredo, 515,048 habitantes.

Hay adicionalmente 37 municipios que tendrán en el año 2040 entre 200 mil a poco menos de 500 mil habitantes; éstos son: Xalapa, con 495,798 personas; Tepic, 486,662; Uruapan, 460,851; Santa Catarina, 460,262; Cajeme, 457,103; Soledad de Graciano Sánchez, 448,548; San Nicolás de los Garza, 442,554; El Marqués, 417,430; Cuernavaca, 403,960; Victoria, 373,200; Pesquería, 351,886; Nogales, 347,676; Tehuacán, 341,886; San Juan del Río, 336,798; Altamira, 333,798; Bahía de Banderas, 328,147; Othón P. Blanco, 318,932; Guadalupe (Zac.); Oaxaca, 318,237; Kanasín, 304,709; Corregidora, 298,405; Tampico, 296,142; Cuautlancingo, 292,108; Fresnillo, 291,898; Coatzacoalcos, 290,814; Guasave, 288,753; Lázaro Cárdenas, 269,395; Zamora, 250,607; Comalcalco, 237,284; Cárdenas, 235,540; San Luis Río Colorado, 235,070; San Andrés Cholula, 234,448; Jiutepec, 227,873; El Carmen, 203.917; Huimanguillo, 202,854; Córdoba, 202,467 y Ciudad Madero, con 197,495. Cabe mencionar que se incluyó esta ciudad porque en 2025 tendría, según el Conapo 209,945 habitantes.

Al respecto, es interesante observar la intensa dinámica demográfica que se está registrando en varios de esos municipios, lo que confirma que México es un “país que se mueve” aceleradamente. En efecto los 10 municipios donde las proyecciones indican que habrá un mayor crecimiento poblacional son: Pesquería, con un incremento de 74% entre los años 2025 y 2040; Kanasín, con un incremento esperado de 72.1%; Cuautlancingo, con 71%; García, con 69.6%; Solidaridad, con 58.8%; Juárez, con 49.9%; el Marqués, con 49.1%; Bahía de Banderas, con 48.2%; El Carmen, con 46.5% y Apodaca, con un incremento demográfico de 37.7%.

En el polo opuesto, los 10 que tendrán los menores crecimientos y serán: Cajeme, que crecerá entre 2025 y 2040 aproximadamente 0.9%; y Tehuacán, 0.8%; ocho más perderán población: Xalapa, -0.9%; Centro, -1.3%; Guasave y Córdoba, -2.4%, respectivamente; Tampico, -2.7%; Cárdenas, -4%; Ciudad Madero, -5% y Coatzacoalcos, con una reducción de -6.4% de su población.