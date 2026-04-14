Reportan sólo 39 contratos al cierre de 2025 bajo gestión de Adán Augusto

En el último trimestre de 2025, cuando el morenista Adán Augusto López Hernández todavía era presidente de la Junta de Coordinación Política, el Senado reportó a la Plataforma Nacional de Transparencia sólo 39 contratos y órdenes de servicios por un total de 22 millones 297 mil 184 pesos, que no incluyen la renovación de servicios como internet, ciberseguridad, seguros, compra de insumos y seguridad de sus inmuebles, entre otros.Gasto en vales y Canal del Congreso.

En la breve relación de contratos de órdenes de trabajo que entregó el Senado a la Plataforma Nacional de Transparencia, porque en su página web sigue sin actualizarse la información desde hace 16 meses, destaca la compra de 357 vales electrónicos para empleados del Senado por un total de seis millones 170 mil 388 pesos, así como la producción de programas para el Canal del Congreso, por 2.7 millones de pesos.

Con el contrato SERV/DGRMSG/108/12/2025, por un monto total de seis millones 170 mil 388 pesos, ya con IVA incluido, el Senado pagó a la empresa Sociedad Toka Internacional, S.A.P.I. de C.V. 953 mil 600 pesos, antes de IVA, por 64 tarjetas de dispersión de recursos para su personal de Servicio Técnico, con un precio unitario de 14 mil 900 pesos.

Además, pagó otros cuatro millones 365 mil 700 pesos, antes de IVA, por 293 tarjetas de dispersión de recursos para 293 empleados de “mandos”, con un precio unitario también de 14 mil 900 pesos. En total, para ese servicio, que fue sólo para el mes de diciembre, pagó cinco millones 319 mil 300 pesos, que al sumarle el IVA generó el total de seis millones 170 mil 388 pesos.

Producciones animadas y de análisis

Respecto a los contratos para el Canal del Congreso, que superaron el millón de pesos, el Senado pagó a la empresa Kooltoon Entertainment, S.A. de C.V., por la producción de la serie “Kidvalues. Temporada 1”, en razón de 30 capítulos animados de cinco minutos cada uno.

El contrato fue el SERV/DGRMSG/109/12/2025, por un monto total de un millón 740 mil pesos, ya con IVA incluido y de acuerdo con la explicación que contiene es una “serie animada que fomenta el aprendizaje de valores y su reflexión mediante la convivencia familiar y comunitaria para provocar acción positiva en la vida diaria. Se trata de sembrar ciudadanía responsable desde edades tempranas”.

Pagó, además, un millón 311 mil 960 pesos, con IVA incluido, por la producción de la serie “Visión Legislativa”, de acuerdo con el contrato SERV/DGRMSG/110/12/2025.