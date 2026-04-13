Tribunal de Canadá falla en favor de inversionistas de Oro Negro

Un tribunal canadiense anuló el fallo que desestimaba una demanda en contra de México por valor de 270 millones de dólares interpuesta por inversionistas estadounidenses que han tenido que ver con la empresa Integradora de Servicios Petroleros Oro Negro.

De acuerdo con información de la plataforma Global Arbitration Review, uno de los argumentos de estos inversionistas tiene que ver con la supuesta inducción que perpetró Petróleos Mexicanos (Pemex) en 2015, para que la mencionada empresa aceptará reducir sus tarifas de arrendamiento de cinco plataformas petroleras, por lo que argumentan faltas a los contratos firmados.

Cabe mencionar que, en 2024, la Secretaría de Economía (SE) representó al Estado mexicano en el arbitraje iniciado en 2018 por los demandantes de Oro Negro, proceso que un Tribunal Arbitral constituido para al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) resolvió de manera unánime y a favor de México, al asegurar que no tenía jurisdicción para resolver las reclamaciones presentadas, con lo cual desestimó el caso en su totalidad.

El Tribunal también ordenó que los demandantes debían pagar al país alrededor de 400 mil dólares por concepto de costos del arbitraje.

Sin embargo, tras el fallo de una Corte de Canadá revirtió esta determinación, por lo que el gobierno mexicano deberá indemnizar con 270 millones de dólares a los inversionistas, “al considerar que el tribunal se negó erróneamente a tener jurisdicción y que el árbitro chileno Andrés Jana no reveló un posible conflicto de intereses derivado de su trabajo como asesor legal”.

La empresa Oro Negro, logró hacerse de contratos millonarios con Pemex a quien le arrendaba plataformas de perforación y producción, sin embargo, la caída en los precios del crudo en los mercados internacionales, entre 2015 y 2016, obligó a la empresa del estado a renegociar muchos de los contratos, lo cual no fue aceptado por la compañía, por lo que Pemex decidió cancelar de manera anticipada los acuerdos firmados.

Las cinco plataformas que alguna vez pertenecieron a la empresa Oro Negro: Primus, Laurus, Fortius, Decus e Impetus, fueron subastadas al mejor postor para pagar la deuda a los tenedores de los bonos.

Los equipos fueron entregados a los inversionistas, luego de la orden de un juez, quien los consideró como los verdaderos dueños, lo que dio paso a la declaratoria de quiebra de la empresa en junio de 2019, por no alcanzar una conciliación con sus acreedores que le permitiera salir del proceso de concurso mercantil.

En ese entonces, la empresa tenía pasivos por más de 950 millones de dólares.