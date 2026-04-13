Episcopado Mexicano respalda al Papa León XIV tras críticas de Trump

Los obispos católicos en México hicieron público su apoyo al Papa León XIV, luego de que fue atacado desde redes sociales por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, después de que exigió el fin de la guerra en Medio Oriente durante la vigilia por la paz antes de iniciar su gira por África.

Desde su asamblea plenaria, los líderes religiosos afirmaron que tanto León XIV como ellos “son constructores de paz y no políticos”.

Por ello, “se ponen de pie” y junto al Sumo Pontífice en pro de la paz, expresaron desde redes sociales la tarde de este lunes.

“En estos días en que el Santo Padre ha vuelto a alzar la voz por la paz —recordándonos que “Bienaventurados los que construyen la paz” no es política, sino Evangelio—, los obispos mexicanos nos ponemos de pie junto a él (…)

Con él decimos: no somos políticos, somos constructores de paz. Y desde México, nos unimos a su voz” se lee en el mensaje de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) en la red social. X.

Al declarar su apoyo y comunión al Papa León XIV, los obispos católicos precisaron que en México se sabe lo difícil que es “construir la paz”; de ahí que reconozcan aún más la valentía del Papa en su lucha por alcanzar un mundo sin guerras y reconciliado.

“México conoce el dolor de la violencia y sabe lo que cuesta construir la paz. Por eso reconocemos, con gratitud y admiración, la valentía profética con la que el Papa León XIV defiende la dignidad de los pueblos y el derecho de todos a vivir sin guerra”, agregaron.

El presidente de los Estados Unidos de América calificó de “débil contra el crimen” al Sumo Pontífice y lo acusó de actuar como un político y tener un “terrible desempeño en política exterior”.

En respuesta, este lunes poco antes de pisar territorio africano, el máximo líder de los católicos en el mundo reaccionó a lo manifestado por Trump.

Robert Prevost le aclaró que no es político, que no teme a la administración de Donald Trump y que nunca dejará de alzar su voz para llevar el evangelio a los lugares en los que haga falta tender puentes y construir la reconciliación.

El primer Papa estadounidense sostuvo también que trabajará siempre para evitar las guerras.

JCS