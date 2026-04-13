Extrabajadores de Banobras, LyFC e Indep promueven amparos contra reforma a ‘Pensiones Doradas’

En contra de la recién aprobada reforma a “Pensiones Doradas”, un grupo de extrabajadores de Banobras, de Banrural, del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), y de la desaparecida Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CLyFC), entre otros organismos, presentaron los primeros amparos este lunes.

Con la modificación al artículo 127 constitucional se estableció que ningún exservidor público podrá recibir pagos de sus pensiones superiores a los 134 mil pesos, salvó en algunas consideraciones como especialización o montos acumulados de diferentes pensiones.

Los inconformes se manifestaron a las afueras de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa, en la alcaldía Álvaro Obregón, para exigir que se acepten y resuelvan los amparos que garanticen el monto de sus pensiones establecidas al momento de su jubilación.

Las primeras 300 demandas de amparo fueron presentadas por el despacho de abogados Trusan & Roma, cuyo socio director, Rodolfo Martínez, explicó que entre el martes y miércoles de esta semana se presentarán 700 recursos más en contra de la reforma, correspondientes a trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).

Debido a que las reformas a Ley de Amparo impiden presentar recursos en contra de reformas constitucionales, como es el caso, Martínez explicó que se realizó un exhorto al Órgano de Administración Judicial (OAJ) para que los jueces de Distrito acepten los recursos.

“Estas demandas tienen que ser admitidas por el Poder Judicial de la Federación (PJF), porque si no están incumpliendo su compromiso de garantizar la tutela efectiva a la justicia de personas de edad de adultos mayores vulnerables, que durante décadas dieron su vida para tener un país próspero, para tener un país mejor y que ahora el Estado mexicano les quiere completamente quitar sus recursos”, expresó el litigante.

Con pancartas en las que calificaron como “regresiva” a la reforma de Pensiones, los pensionados de diferentes organismos exigieron el respeto al monto de sus pagos de jubilación, por ser recursos que les permiten tener una vida digna.

“Nos las quieren reducir dramáticamente y, pues, considero que no se vale; porque uno tiene un proyecto de vida aún a nuestra edad. Y si no tenemos hijos pequeños o sabemos que nos vamos a enfrentar a gastos fuertes, que es más que nada por enfermedad. Uno a esta edad ya debe de preocuparse para no depender de los hijos en esta última etapa de la vida”, comentó Benigno Guzmán.

Los inconformes pidieron la empatía por parte de los jueces federales, para que protejan sus derechos adquiridos a lo largo de décadas durante el trabajo en la administración pública.

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JCS