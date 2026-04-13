Localizan con vida al presidente municipal de Taxco y a su padre

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dio a conocer en redes sociales la localización con vida del presidente municipal de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega Carranza y su padre Juan Vega Arredondo, director del IMSS-Bienestar del municipio, quienes fueron privados de la libertad el 11 de abril.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, García Harfuch detalla que la localización del presidente municipal se logró gracias a un despliegue de personal en tierra y el apoyo de helicópteros, gracias a la coordinación efectiva de la Defensa, la Semar, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en conjunto con autoridades de Guerrero y el Estado de México.

Tras un operativo federal coordinado, que implicó el despliegue de personal en tierra y el apoyo de helicópteros, gracias a la coordinación efectiva de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico, en conjunto con autoridades de Guerrero y del Estado de México… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) April 13, 2026

Fue secuestrado cuando negociaba la libertad de su padre

Por Ángel Galeana

El alcalde de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza, fue secuestrado la madrugada de este lunes, dos días después de que su padre, el director del IMSS-Bienestar del municipio, Juan Vega Arredondo, fuera privado de la libertad.

El alcalde fue reportado como desaparecido desde las primeras horas de este lunes. De acuerdo con la información extraoficial, fue raptado durante la madrugada en un intento de negociación para lograr la liberación de su padre.

El padre del alcalde fue raptado por un grupo armado la noche del pasado sábado al salir de su trabajo. Horas después fue localizado su vehículo en la comunidad de Acamixtla, a unos 20 minutos de la cabecera municipal.

Según la versión preliminar de los hechos, el alcalde intentó negociar la liberación de su padre pero no lo logró y también fue secuestrado.

Tras ambos secuestros, autoridades desplegaron un intenso operativo de seguridad en Taxco y municipios colindantes con el Estado de México y Morelos, mismos que lograron la liberación de ambos sanos y salvos.

Elementos de corporaciones policiacas y fuerzas militares realizaron sobrevuelos con helicópteros, así como recorridos terrestres.

jcp