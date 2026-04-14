Sheinbaum triplica inversión educativa; gobierno federal invertirá 1.1 bdp en becas

Durante el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobierno federal invertirá un billón 136 mil millones de pesos en becas y apoyos a estudiantes de educación básica, media básica, bachillerato y universitarios.

Ese monto incluye a los estudiantes que ya tenían becas desde la administración de Andrés Manuel López Obrador, a los que han sido incluidos este sexenio y la proyección de los nuevos beneficiarios.

“Es una inversión histórica la que estamos haciendo en educación pública, porque darle una beca a un niño o a una niña es una inversión, no es un gasto, es una inversión”, dijo Sheinbaum ayer en su conferencia mañanera.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, dijo que el monto triplica lo invertido con López Obrador.

DESGLOSE

La Presidenta afirmó que las becas y apoyos a estudiantes para útiles escolares o uniformes han servido para reducir la deserción escolar y es una de las medidas para combatir las causas de la inseguridad en el país.

“Darle una beca a un joven, a una joven, es una inversión, no es un gasto. Mejorar las escuelas es una inversión. Contratar más maestras y maestros para educación media superior, hacer más escuelas en media superior, es una inversión. Hacer más universidades es una inversión. Es una inversión histórica la que está haciendo o la que estamos haciendo con nuestro gobierno en educación pública”, recalcó.

Se estima que a lo largo de su gobierno alcanzarán a beneficiar a 129.5 millones de estudiantes de educación básica y de escasos recursos en el sexenio.

Actualmente, se otorga la Beca Rita Cetina de Apoyo para Uniformes y Útiles de Educación Primaria a 7.2 millones de estudiantes; la Beca Universal Rita Cetina para Educación Básica a 8.2 millones; la Beca Universal Benito Juárez de Educación Media Superior a 4.1 millones de alumnos; la Beca de Educación Superior Jóvenes Escribiendo el Futuro a 423 mil; y la Beca de Apoyo para Transporte Gertrudis Bocanegra a 55 mil 924.

A fondo

· 1 billón 136 mil mdp será la inversión total en becas y apoyos escolares.

· 129.5 millones de becas se otorgarán en el actual sexenio.

· 7.2 millones de Beca Rita Cetina de Apoyo para Uniformes y Útiles de Educación Primaria.

· 8.2 millones de Beca Universal Rita Cetina para Educación Básica.

· 4.1 millones de Beca Universal Benito Juárez de Educación Media Superior.

· 423 mil de Beca de Educación Superior Jóvenes Escribiendo el Futuro.

· 55,924 de Beca de Apoyo para Transporte Gertrudis Bocanegra.