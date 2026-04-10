Rescatan a menor con reporte de desaparición en Nuevo León; un hombre la había secuestrado

Una menor de edad que era buscada como desaparecida en Nuevo León fue rescatada tras descubrirse que se encontraba privada de su libertad en un domicilio del municipio de General Zuazua. El presunto responsable ya fue detenido y vinculado a proceso.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, la víctima es una adolescente de 12 años, cuya identidad se mantiene bajo resguardo, quien además habría sido víctima de agresión sexual.

Elementos de Fuerza Civil lograron ubicar a la menor durante un recorrido de vigilancia en la colonia Misión Santa Elena. Los uniformados detectaron a un hombre que intentaba someter a la adolescente para ingresarla a un domicilio, lo que levantó sospechas y permitió su intervención inmediata.

Al percatarse de la presencia policial, la menor solicitó ayuda y denunció que el sujeto la había llevado con engaños y la mantenía retenida contra su voluntad.

Detienen a agresor de 65 años

El detenido fue identificado como J. Jesús 'N', de 65 años, quien fue arrestado en el lugar y puesto a disposición de las autoridades. La víctima declaró que durante el tiempo que permaneció privada de la libertad fue agredida sexualmente.

El presunto agresor enfrenta cargos por:

Privación ilegal de la libertad

Equiparable a la violación

Corrupción de menores

Un juez determinó vincularlo a proceso y le impuso prisión preventiva, por lo que permanecerá en un Centro de Reinserción Social estatal. Asimismo, se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Menor estaba reportada como desaparecida

El fiscal general de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, confirmó que la menor contaba con un reporte activo de búsqueda.

“Efectivamente se inició una carpeta con motivo de los hechos en que una persona adulta tenía retenida a esa menor. Cabe mencionar que estaba reportada como desaparecida”, declaró.

Por su parte, el secretario de Seguridad estatal, Gerardo Escamilla, destacó la intervención de los elementos de Fuerza Civil.

“Dentro de las labores de patrullaje ordinario que se realizan en esta zona, se tuvo como primer contacto esta atención; la niña fue canalizada a las autoridades competentes”, explicó.

vjcm