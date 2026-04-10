Realizan operativos conjuntos en 41 áreas naturales protegidas; no hay detenidos

Del 23 al 29 de marzo, la Profepa y la Conanp, realizaron el primer operativo conjunto de inspección y vigilancia en 41 Áreas Naturales Protegidas (ANP) prioritarias del país, en 29 entidades de la República Mexicana.

Como resultado de estas acciones, se impusieron 17 clausuras en actividades que no contaban con autorización y se desarrollaban en ANP, se aseguraron dos vehículos, 39.9 metros cúbicos de madera y 36 ejemplares de vida silvestre, 33 psitácidos (loros, cotorros y guacamayas), en Tabasco y tres en Oaxaca, además de que se retiraron 25 estructuras.

Operativos ambientales en 41 Áreas Naturales Protegidas derivaron en clausuras y decomisos de madera y fauna. Especial

En el informe dado a conocer por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), no hay información sobre la detención de alguna persona por cometer estos delitos ambientales.

En el primer operativo conjunto nacional participaron 626 elementos de los tres órdenes de gobierno. Se realizaron 65 acciones operativas: 21 inspecciones, 37 recorridos de vigilancia terrestres y marítimos y siete filtros de revisión.

En un comunicado de prensa, la Profepa destacó el desmantelamiento de 18 estructuras que ocupaban ilegalmente la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), en la Reserva de la Biosfera “Los Petenes”, en Campeche.

Operativos ambientales en 41 Áreas Naturales Protegidas derivaron en clausuras y decomisos de madera y fauna. Especial

Asimismo, en el Parque Nacional “El Veladero”, en Guerrero, se retiraron siete estructuras, seis castillos y cercos de alambre de púas y postes, que pretendían constituir un asentamiento humano irregular al interior.

Asimismo, se clausuraron predios por cambios ilegales de uso de suelo en la Reserva de la Biosfera de Calakmul, Campeche, en el Área de Protección de Flora y Fauna Médanos de Samalayuca, en Chihuahua; en Ríos y Montañas de La Comarca Lagunera y La Michilía en Durango, así como en la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, Puebla.

"El operativo contó con el acompañamiento de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, fiscalías estatales y corporaciones de seguridad estatales y municipales", agregó.