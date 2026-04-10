Tercer siniestro desata alarma en Dos Bocas; Pemex informa que incendio fue controlado

VILLAHERMOSA.— Por tercera vez en menos de un mes, las alarmas de emergencia se activaron ayer en la Refinería Olmeca de Dos Bocas, Tabasco, tras registrarse un incendio en la bodega de almacenamiento de coque.

Aunque Petróleos Mexicanos (Pemex) y la presidenta Claudia Sheinbaum informaron por la tarde que el siniestro fue sofocado sin reportar personas lesionadas de manera preliminar, el incidente prendió alertas en la zona, pues se suma al incendio del pasado 17 de marzo, que dejó un saldo de cinco fallecidos, y a los recientes derrames de hidrocarburos que han afectado el río Seco.

También se anunció esta semana que escuelas de educación básica que están contiguas a la refinería serán reubicadas a solicitud de los padres de los alumnos.

El coque, también conocido como petcoke, es un subproducto del procesamiento de petróleo que permite aprovechar mejor los crudos pesados y aumentar la rentabilidad de la planta. Un material valioso que este jueves se convirtió en el centro de una emergencia real.

La alerta se encendió cuando una densa columna de humo negro se elevó visible desde distintos puntos de la zona, acompañada de llamaradas que generaron alarma inmediata entre los habitantes cercanos.

“Ya valió”, se escuchó decir a uno de los trabajadores que grababan el incidente desde una lancha.

El incendio ocurrió horas después de un simulacro dentro del complejo, lo que provocó confusión entre la población sobre si era un ejercicio o de un evento real.

Sheinbaum dijo que 150 elementos de Pemex recibieran el apoyo de la Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y el gobierno de Tabasco. Protección Civil estatal confirmó seguimiento permanente y comunicación continua con autoridades federales.

En tanto que el director general de la paraestatal, Víctor Rodríguez Padilla, se trasladó personalmente a supervisar las labores y minutos después, Pemex confirmó que el incendio había quedado sofocado y que no se registraron personas lesionadas.