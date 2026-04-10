Durante enfrentamientos armados, balean la comandancia policiaca de García de la Cadena en Zacatecas

Habitantes del municipio de García de la Cadena permanecen confinados en sus domicilios tras una noche y madrugada de intensos enfrentamientos armados entre presuntos grupos delictivos en la cabecera municipal y carreteras aledañas.

De acuerdo con reportes de los propios vecinos, desde la noche del jueves circularon caravanas de camionetas todo terreno con civiles armados. Poco después se registraron persecuciones, detonaciones de armas de fuego en calles empedradas y caminos de terracería, así como vehículos abandonados con múltiples impactos de bala y fachadas de viviendas dañadas por balazos.

Grupos armados atacaron la comandancia de García de la Cadena en Zacatecas durante intensos enfrentamientos. Especial

Durante los hechos, la comandancia de la Policía Municipal también fue atacada. Al menos dos patrullas estacionadas afuera del edificio resultaron con impactos de bala, así lo informó Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de gobierno:

El día de hoy en la madrugada un grupo de la delincuencia organizada incursionó del estado de Jalisco al municipio de Trinidad de García de la Cadena y agredió o realizó acciones a dos inmuebles, un inmueble particular y un inmueble del municipio, también es importante decir que durante estas agresiones se registraron más o menos alrededor de las cinco de la mañana y una un poco más temprano”

Por estos hechos, las autoridades reforzaron la vigilancia en la región y confirmaron que, como resultado de los enfrentamientos, una persona perdió la vida:

Ya en este momento se encuentra ahí una base de operaciones del Ejército mexicano, de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad Pública y de la propia Fiscalía General de Justicia del Estado, quien también ha informado que de acuerdo a información preliminar, de todo el resultado de estas agresiones se ha registrado una persona sin vida”, agregó Reyes Mugüerza.

Ante la falta de capacidad de las corporaciones municipales para enfrentar este tipo de incursiones, elementos del Ejército, Guardia Nacional, Policía Estatal y Fiscalía mantienen un fuerte operativo en la zona limítrofe entre Zacatecas y Jalisco, donde grupos criminales disputan el control territorial.