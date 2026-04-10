La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 10 de abril de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 10 de abril de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal .

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este viernes.

Mañanera de Sheinbaum hoy 10 de abril de 2026

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8:48 Horas | Sheinbaum irá a Barcelona a reunión de gobiernos progresistas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el 18 de abril estará en Barcelona para participar en una reunión de gobiernos progresistas de América Latina y Europa en la que además de ella, participarán sus homólogos de Colombia, Brasil, Uruguay y de España.

"Voy a ir a Barcelona el 18 de abril, la próxima semana, va a haber una reunión convocada por un grupo que se formó, fue una idea original del presidente Boric de gobiernos progresistas y hasta donde sabemos van a asistir Petro, Lula, Pedro Sánchez y el presidente de Uruguay. Fui invitada y pues ayer tomé la decisión de que sí vamos a ir", dijo.

8:43 Horas | Sheinbaum confirma que Silvano Aureoles se fugó

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó la fuga del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles como ayer informó la Fiscalía del estado y dijo que el político cuenta con una ficha roja para su detención con la alerta a Interpol y Migración.

"Sólo la información 1ue se hizo publica ayer por parte de la Fiscalía de Justicia de Michoacán y los detalles los puede dar el gabinete, lo que conocemos es lo que se informó el día de ayer, tiene una orden aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República", dijo.

8:37: Horas | Sheinbaum celebra aprobación del Plan B en 20 estados; "abajo los privilegios"

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró la aprobación del Plan B de la reforma electoral en 20 estados del país, con lo que ya es constitucional y se espera que la minuta regrese al Senado para hacer la declaración de validez, se la regrese al Ejecutivo federal y se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para que entre en vigor.

"Ya se aprobó en congresos estatales el Plan B, ya son 20 estados, eso quiere decir que ya es constitucional, ¿qué falta? Que regrese al Senado para poderlo declarar, nos lo envían y ya después lo publicamos en el Diario Oficial de la Federación", dijo la mandataria y agregó que ahora sí dirán "abajo los privilegios con todas sus letras".

7:57 Horas | Grupo Modelo regalará 500 boletos para partidos del Mundial en México

Grupo Modelo regalará 500 boletos para asistir a los partidos del Mundial que se realicen en México, los cuales serán para los ganadores del Mundial Social que sean mayores de edad, así lo dio a conocer Daniel Cocenzo, presidente de la empresa.

El directivo dijo que además de los boletos, también instalarán pantallas móviles en los 32 estados del país para que los mexicanos disfruten de la Copa del Mundo y también equiparán restaurantes y fondas, negocios que contarán con 35 mil licencias para transmitir todos los partidos del Mundial, a fin de que se conviertan "en el estadio de la colonia y comunidades".

vjcm