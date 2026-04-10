Silvano Aureoles tiene ficha roja; CJNG lo ayudó a huir del país, asegura fiscal de Michoacán

El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, cuenta con una ficha roja de la Interpol para su búsqueda internacional y lograr su detención, ya que tiene una orden de aprehensión en su contra vigente, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien confirmó así que el político se fugó del país.

"Entiendo que sí había ficha roja, sí había ficha roja, quiere decir que participa Migración, participa Interpol, para que en cualquier lugar del mundo donde esté, en donde haya colaboración, pueda ser detenido", dijo la presidenta luego de que autoridades de Michoacán dieran a conocer que el exgobernador había huido al extranjero.

Aureoles Conejo tiene una orden de aprehensión vigente que fue otorgada a la Fiscalía General de la República (FGR), agregó Sheinbaum, quien dijo que es lo que sabe hasta el momento y que para mayores detalles será el gabinete de seguridad el que podría brindar mayor información al respecto.

Crimen organizado ayudó a huir a Silvano Aureoles

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, pidió el apoyo internacional para localizar y detener a Silvano Aureoles Conejo, quien huyó al extranjero y aseguró que el crimen organizado le ayudó a escapar del país para no enfrentar a la justicia.

"Lo que se sabe es que lo más probable es que esté fuera del país, por eso yo he solicitado a la fiscal Ernestina Godoy que gire todas estas solicitudes de apoyo a Interpol, a todos los países con los que tenemos acuerdos en materia de justicia para girar una ficha precisamente roja", dijo el gobernador en conferencia con medios de comunicación.

Por su parte, el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, afirmó que el grupo delincuencial que ayudó a Silvano Aureoles Conejo fue el cártel de Jalisco, el cual, de acuerdo con el funcionario, facilitó su traslado al norte del país "y muy probablemente fuera del país".

"Como lo mencioné en aquella ocasión ,dentro de las investigaciones que se tuvieron del primero y dos de marzo de 2025, quienes le ayudan a salir del estado de Jalisco, fue este grupo delincuencial del cártel de Jalisco y es quienes le ayudan a trasladarse al norte del país y muy probable fuera del país", dijo el fiscal.

Silvano Aureoles tiene dos órdenes de aprehensión

De acuerdo con el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo cuenta con dos órdenes de aprehensión, una de ellas del orden federal por un fraude de 3 mil 600 millones de pesos y otra más por homicidio, la cual fue girada por un juez penal de Michoacán por un enfrentamiento armado registrado durante la administración del político en la comunidad de Arantepacua, donde murieron cuatro comuneros.

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