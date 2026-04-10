Alcanza Temporada de Incendios Forestales su máximo en 2026, se contabilizan 38 siniestros

El número de incendios forestales activos llegó este viernes 10 de abril a su máximo en lo que va de la Temporada 2026, al registrar 38 siniestros en 14 estados de la República Mexicana, incluidas cuatro áreas naturales protegidas.

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), hasta el momento se contabilizan cinco mil 382 hectáreas afectadas de manera preliminar, con la participación de 846 combatientes del fuego.

Los estados con incendios forestales activos son: Guerrero (7), Michoacán (7), Jalisco (7), Oaxaca (4), Colima (3), Campeche (2), Chiapas (2), Durango (2), Morelos (1), Chihuahua (1), Sinaloa (1) y Baja California (1).

La Conafor detalló que las áreas naturales protegidas con presencia de conflagraciones se ubican en El Veladero, en Guerrero; La Sierra Monte Negro, en Morelos; Área de Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos en Campeche, y la Reserva de la Biosfera La Sepultura en Chiapas.