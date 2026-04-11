Piden al mar que "devuelva" cuerpo de Lesly, desaparecida hace 8 días

A una semana de su desaparición, familiares, amigos y habitantes se unieron en un acto de fe, en la playa principal de San Mateo del Mar, Oaxaca, para elevar oraciones con la esperanza de que el mar devuelva el cuerpo de Lesly Sofía M.B., desaparecida desde el pasado 4 de abril.

En la misa y ritual participaron su mamá, hermanos y abuela, los mismos con quienes convivió la tarde del Sábado de Gloria a la orilla del mar, una tradición familiar en la localidad indígena ikoots. Sin embargo, una ola alta, por el evento de mar de fondo, se llevó a varias personas, entre ellas a Lesly de 16 años, sus familiares lograron salir, pero ella no corrió la misma suerte.

Elementos de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (Ensar) de la Décima Región Naval de la Secretaría de Marina (Semar), con sede en Salina Cruz, buscan a la chica con el apoyo de autoridades civiles y voluntarios.

Foto: Protección Civil y Bomberos de Salina Cruz

La institución armada informó que la búsqueda dispone de dos embarcaciones, una tipo Defender y otra tipo interceptora, con personal naval en rescate en el mar, así como con una ambulancia con personal y equipo médico.

El Ayuntamiento de San Mateo del Mar también hizo un llamado a pescadores ribereños y a cualquier embarcación que navegue en el litoral istmeño, para que en caso de avistar el cuerpo de Lesly, lo reporten de inmediato a las instancias correspondientes, a fin de apoyar en su pronta localización.

Las labores de búsqueda continúan, mientras la comunidad mantiene la esperanza y se solidariza con la familia en estos momentos difíciles.

Foto: Protección Civil y Bomberos de Salina Cruz

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