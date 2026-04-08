Semar emite alerta por Mar de Fondo en el Pacífico mexicano
Además del alto oleaje, la secretaría también señaló que se prevé la presencia de corrientes de arrastre y reducción en las zonas de playa.
La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) emitió una alerta por la presencia de Mar de Fondo en costas del Pacífico mexicano para este miércoles 8 de marzo de 2026, fenómeno que podría generar oleaje elevado.
Lo anterior se dio a conocer mediante un comunicado oficial publicado por parte de la secretaría en sus redes sociales donde se advierte que además del alto oleaje también se pueden presentar corrientes de arrastre y reducción en las zonas de playa.
De acuerdo con el pronóstico, las afectaciones se presentarán desde el estado de Chiapas hasta Sinaloa, incluyendo zonas turísticas, pesqueras y portuarias incluyendo la entrada del golfo de california e islas marías, la región occidental de la península de baja california e islas revillagigedo.
¿Qué es el Mar de Fondo?
El Mar de Fondo es, en palabras sencillas, un oleaje largo y continuo, que, según explica el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) es generado por tormentas en el mar.
Estas olas se desplazan a lo largo del océano Pacífico, y pueden presentarse durante todo el año, sobre todo de mayo a noviembre. Ahora bien, es importante diferenciar este fenómeno de un tsunami, el cual es ocasionado principalmente por sismos y cuyos efectos llegan a ser devastadores si tocan tierra firme.
¿Qué zonas se verán afectadas?
La dependencia detalló que debido a que se prevé oleaje de 1.7 metros de altura, así como incremento en la velocidad del viento se ha puesto en alerta a las siguientes capitanías de regionales y sus jurisdicciones:
- Puerto Chiapas.
- Salina cruz, Oaxaca.
- Acapulco, Guerrero.
- Lázaro Cárdenas, Michoacán.
- Manzanillo, Colima,
- Puerto Vallarta, Jalisco.
- San Blas, Nayarit.
- Mazatlán, Sinaloa.
- La Paz, Baja California Sur.
¿Cuáles son las recomendaciones?
Derivado de lo anterior se instó a activar las prevenciones y precauciones reglamentarias a los buques de la Armada y a la navegación en general, principalmente a embarcaciones menores.
El próximo aviso se emitirá cuando existan condiciones océano-atmósfera que ameriten la emisión o actualización de este producto. En caso que esté producto no sea actualizado, se recomienda consultar los pronósticos de rutina para el litoral del pacífico, con el fin de dar seguimiento a las condiciones meteorológicas prevalecientes”, señaló la Semar.
Por último la secretaría indicó que tanto este y toda la serie de productos meteorológicos marítimos que genera la Marina, están disponibles en el portal web de la dirección de meteorología: meteorologia.semar.gob.mx/
fdm