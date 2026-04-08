Semar emite alerta por Mar de Fondo en el Pacífico mexicano

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) emitió una alerta por la presencia de Mar de Fondo en costas del Pacífico mexicano para este miércoles 8 de marzo de 2026, fenómeno que podría generar oleaje elevado.

Lo anterior se dio a conocer mediante un comunicado oficial publicado por parte de la secretaría en sus redes sociales donde se advierte que además del alto oleaje también se pueden presentar corrientes de arrastre y reducción en las zonas de playa.

De acuerdo con el pronóstico, las afectaciones se presentarán desde el estado de Chiapas hasta Sinaloa, incluyendo zonas turísticas, pesqueras y portuarias incluyendo la entrada del golfo de california e islas marías, la región occidental de la península de baja california e islas revillagigedo.

​¿Qué es el Mar de Fondo?

El Mar de Fondo es, en palabras sencillas, un oleaje largo y continuo, que, según explica el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) es generado por tormentas en el mar.

Estas olas se desplazan a lo largo del océano Pacífico, y pueden presentarse durante todo el año, sobre todo de mayo a noviembre. Ahora bien, es importante diferenciar este fenómeno de un tsunami, el cual es ocasionado principalmente por sismos y cuyos efectos llegan a ser devastadores si tocan tierra firme.

¿Qué zonas se verán afectadas?

La dependencia detalló que debido a que se prevé oleaje de 1.7 metros de altura, así como incremento en la velocidad del viento se ha puesto en alerta a las siguientes capitanías de regionales y sus jurisdicciones:

Puerto Chiapas.

Puerto Chiapas. Salina cruz, Oaxaca.

Acapulco, Guerrero.

Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Manzanillo, Colima,

Puerto Vallarta, Jalisco.

San Blas, Nayarit.

Mazatlán, Sinaloa.

La Paz, Baja California Sur.

La dependencia detalló que debido a que se prevé oleaje de 1.7 metros de altura, así como incremento en la velocidad del viento. Cortesía

¿Cuáles son las recomendaciones?

Derivado de lo anterior se instó a activar las prevenciones y precauciones reglamentarias a los buques de la Armada y a la navegación en general, principalmente a embarcaciones menores.

El próximo aviso se emitirá cuando existan condiciones océano-atmósfera que ameriten la emisión o actualización de este producto. En caso que esté producto no sea actualizado, se recomienda consultar los pronósticos de rutina para el litoral del pacífico, con el fin de dar seguimiento a las condiciones meteorológicas prevalecientes”, señaló la Semar.

Por último la secretaría indicó que tanto este y toda la serie de productos meteorológicos marítimos que genera la Marina, están disponibles en el portal web de la dirección de meteorología: meteorologia.semar.gob.mx/

fdm