Fracasa diálogo; productores amagan con boicotear el Mundial

El conflicto entre el sector agropecuario, los transportistas y el gobierno federal escaló a un punto crítico tras romperse el diálogo programado en la Secretaría de Gobernación (Segob).

La falta de acuerdos y el mutuo señalamiento de cerrazón provocaron la reactivación inmediata de bloqueos carreteros y la toma de casetas de peaje en al menos diez entidades del país.

Los integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Asociación Nacional de Transportistas en México (ANTAC) denunciaron que, al arribar a la reunión pactada con el subsecretario César Yáñez, las instalaciones de Bucareli estaban resguardadas por grupos antimotines.

Horacio Gómez Carranza, presidente del FNRCM en Baja California, manifestó la indignación del sector.

Informamos que el día de hoy, al llegar a la reunión acordada en Segob, donde teníamos la esperanza de que el recibimiento fuera bueno, pues fue todo lo contrario. Nos dimos cuenta que al llegar a la puerta, ya tenían elementos de seguridad pública, granaderos antimotines, donde nos hacen ver como si nosotros fuéramos delincuentes y no lo somos: somos productores en búsqueda de mejores condiciones para el campo mexicano”.

Factor del quiebre: el condicionamiento

De acuerdo con los representantes, el punto de ruptura ocurrió cuando las autoridades condicionaron el ingreso de la comisión al retiro total de las movilizaciones activas en Tlaxcala, Chihuahua y Sinaloa.

Eraclio Rodríguez, dirigente del FNRCM, recibió la exigencia vía telefónica mientras se encontraba afuera de la dependencia.

Nos quieren condicionar a que liberemos las carreteras donde están los compañeros. Nosotros no vamos a aceptar más condiciones el gobierno federal. Si no quieren tener diálogo con nosotros, muy su decisión, pero estamos dispuestos a participar en esta mesa de diálogo sin condiciones del gobierno y si ésa es una condición, nos vamos todos a nuestros estados, nomás que esto no va a quedar así”, advirtió el exlegislador.

Respuesta de la Segob

Por su parte, la Secretaría de Gobernación emitió un pronunciamiento donde ratificó su disposición al diálogo, pero acusó a las organizaciones de bloquear el acceso a la institución.

Según la dependencia, los manifestantes "cerraron con cadenas y candados las puertas del edificio de la Secretaría, impidiendo la entrada y salida de las personas servidoras públicas y de las y los usuarios de nuestros servicios".

El Gobierno de México seguirá tendiendo puentes, siempre con pleno respeto a los derechos de todos los sectores involucrados”, enfatizó.

Escalamiento y amenaza al Mundial

Se usó maquinaria agrícola para cerrar vías de comunicación. Especial

Tras el retiro de la comisión, la Dirección General de Seguridad en Carreteras de la Guardia Nacional reportó afectaciones en Coahuila, Durango, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Michoacán y Sinaloa, donde se liberaron las casetas de Cuatro Caminos, San Miguel y Costa Rica.

En Durango, los productores de la región de Los Llanos cerraron la autopista Durango-Gómez Palacio, exigiendo un precio de garantía de 27 pesos por kilo de frijol.

Rubén Ibarra Alcántar, presidente del Sistema Producto Frijol, señaló que la falta de seriedad gubernamental pone en riesgo la seguridad alimentaria.

La falta de seriedad en el cumplimiento de este compromiso está generando afectaciones económicas severas a miles de familias que dependen directamente de la producción de frijol”.

Ante la falta de soluciones, los manifestantes advirtieron que las acciones podrían escalar a niveles internacionales.

Se reactivaron los cierres carreteros en al menos diez estados. Especial

Alberto Santiago Murillo, campesino de Zacatecas, sentenció: