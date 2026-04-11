4T se dedica a luchar por la felicidad del pueblo de México: Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó en San José Chiapa, Puebla, la entrega de 240 casas del Programa de Vivienda para el Bienestar, así como 577 certificados de cancelación de hipotecas del Fovissste.

Acompañada del gobernador del estado, Alejandro Armenta, la titular del Ejecutivo Federal, aseguró que la Cuarta Transformación se dedica a luchar por la felicidad del pueblo de México.

Destacó que el acceso a la educación, la salud, la vivienda, el buen empleo y el salario digno, son un derecho.

Si garantizamos las necesidades básicas, si trabajamos porque todas las familias mexicanas tengan esos derechos, entonces estamos luchando por algo que luchó Morelos desde la Independencia por la felicidad del pueblo de México. Y a eso se dedica la cuarta transformación, a la felicidad del pueblo de México", indicó.

La Presidenta de la República explicó que el Programa de Vivienda para el Bienestar consiste en condonar créditos impagables, que se otorgaron en el período neoliberal, que duró 36 años.

No es que estemos condonando créditos, porque luego nos critican: Ay es que ustedes condonan créditos, nada más para que la gente esté con ustedes. No, el problema es que son créditos injustos del pasado. Tan injustos que la gente paga dos veces su vivienda; ya la pagó y sigue debiendo dos veces la vivienda, ¿Cómo va a ser justo eso?", cuestionó.

Claudia Sheinbaum detalló que además se están dando facilidades para los nuevos créditos de vivienda, quitando todos los requisitos, excepto tres.

Por ejemplo, en el Infonavit es cotizar en el Infonavit, ganar menos de dos salarios mínimos o dos salarios mínimos, tener seis años de haber estado cotizando y no tener ningún otro crédito de vivienda. Muy fácil", señaló.

Agregó que en el caso del Fovissste, está por pasar una ley en el Congreso de la Unión, para que vuelva a construir casas, y no solamente otorgue créditos.