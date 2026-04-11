Mueren dos hermanos tras accidente de motocicleta en Hidalgo

Dos personas murieron luego de sufrir un accidente cuando circulaban en motocicleta sobre la carretera Huejutla de Reyes–Pachuca, a la altura del paraje conocido como El Cantil, municipio de Tlanchinol, Hidalgo.

Tras el incidente, cuerpos de emergencia acudieron al lugar y trasladaron a los lesionados al Hospital Integral Ilusión, en el municipio de Tlanchinol; sin embargo, personal médico informó que ambos ingresaron sin signos vitales.

Las víctimas fueron identificadas como Maricruz “N”, de 22 años, y Omar “N”, de 24, hasta el momento, autoridades no han precisado las causas del accidente ni han informado sobre la posible participación de otros vehículos.

Elementos ministeriales llevaron a cabo las diligencias correspondientes y se inició la carpeta de investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

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