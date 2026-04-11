Desarticulan célula delictiva que operaba en Oaxaca y Chiapas

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) logró la desarticulación de la banda de “La Mami”, dedicada al robo a cuentahabientes en Oaxaca y Chiapas.

Resultado de trabajos de inteligencia en la población de Los Amates, Chiapas, fue posible localizar y detener a tres integrantes de la banda al ser señalados como participantes en el asalto de 2.6 millones de pesos, a las puertas de un banco, ubicado en la zona poniente de la ciudad capital.

Bernardo Rodríguez Alamilla, fiscal del estado difundió la detención de los presuntos responsables, Alan J.G., Gerardo B.L., y Julio César H.S, quienes trataban de ocultarse en la entidad vecina.

Tras el análisis de los videos y del C5i establecieron las rutas de escape de los delincuentes, el 30 de marzo pasado.

Luego del atraco millonario, se desplegó un operativo por parte de la Policía Municipal, Policía Estatal y la Agencia Estatal de Investigaciones; sin embargo, en ese momento no se logró la detención de los responsables.

Derivado del trabajo coordinado, dos participantes fueron detenidos en territorio oaxaqueño, mientras que, mediante la colaboración institucional con la Fiscalía de Chiapas, se logró la captura de tres en aquella entidad, quienes operaban con el nombre de “Los Viejones”. Todos fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial correspondiente, que determinará su situación jurídica conforme a derecho.

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