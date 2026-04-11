Restringen pesca por mortandad en presa de Huichapan 

Las autoridades municipales han iniciado una investigación formal tras el hallazgo de peces muertos en la presa San Fernando, ubicada en la comunidad de Llano Largo.

El fenómeno, reportado en días recientes, activó de inmediato un protocolo de atención para evaluar posibles riesgos ambientales y sanitarios.

Como parte de las diligencias, personal técnico realizó recorridos de inspección en el sitio y procedió a la toma de muestras de agua en al menos tres puntos distintos. Dichas muestras fueron enviadas a un laboratorio certificado para su análisis detallado, ya que, hasta el momento, no se ha determinado la causa exacta del incidente.

La sequía podría ser un factor de mortandad, ya que reduce la cantidad de oxígeno en el embalse. Emmanuel Rincón

Medidas de seguridad y monitoreo

Ante la incertidumbre sobre el origen del fenómeno, se emitió una recomendación estricta a la población para evitar el consumo y la captura de peces en el lugar, medida que permanecerá vigente en tanto se obtienen y analizan los resultados de laboratorio.

Desde que se reportó la problemática, al sitio acudieron:

* Autoridades locales.

* Representantes del sector agropecuario.

* Un biólogo especializado para la evaluación inicial.

Asimismo, se informó oficialmente a las autoridades ejidales para garantizar la difusión de estas medidas preventivas entre los habitantes de la zona.

Hipótesis técnicas

Especialistas consultados señalaron que el escenario de sequía actual podría ser un factor determinante, pues la disminución del nivel de agua suele reducir la concentración de oxígeno, afectando directamente a la fauna acuática.

Sin embargo, los expertos fueron enfáticos al indicar que aún no es posible establecer si este factor está relacionado con el caso.

Se exhortó a la población a evitar el contacto con el cuerpo de agua. Emmanuel Rincón

Las autoridades municipales reiteraron el llamado enérgico a evitar cualquier actividad de pesca en la presa hasta nuevo aviso. Precisaron que los resultados de los análisis químicos y biológicos serán la base para definir las acciones a seguir y determinar si existe algún agente contaminante o si se trata de un fenómeno natural derivado del estiaje.