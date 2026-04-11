¿Cómo tramitar la nueva Credencial Universal de Salud en México?

La promesa de un sistema de salud que no pregunte por el carné de afiliación, sino por la necesidad médica, comenzará su despliegue técnico a partir del próximo lunes.

El Servicio Universal de Salud 2026, una de las iniciativas más ambiciosas de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia sanitaria, busca derribar las barreras históricas y garantizar que la atención médica en México sea gratuita y sin exclusiones.

El primer paso: la emisión de la Credencial Universal de Salud.

¿Necesitas atención médica y no estás afiliado a ninguna institución? A partir del próximo lunes 13 de abril, arranca el registro para la nueva credencial. Gobierno de México

En esta etapa, las y los mexicanos de 85 años o más podrán inscribirse al servicio, lo que les garantizará no sólo el acceso a las instituciones médicas, sino que también servirá para gestionar expedientes digitales y funcionará como una identificación oficial válida para trámites bancarios.

Es un paso histórico el que estamos dando, avanzando hacia el servicio universal de salud”, dijo Sheinbaum esta semana.

Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del sector salud, aseguró que el objetivo es que para enero de 2027, el historial y la atención de un paciente puedan fluir entre instituciones sin contratiempos.

El camino hacia la unificación inicia con un protocolo de registro riguroso, mismo que inicia con el ingreso al portal de la Secretaría de Bienestar, para localizar sede de atención y horarios disponibles.

El nuevo sistema de salud ya no preguntará por tu afiliación, sino por tu necesidad médica Secretaría de Bienestar

La convocatoria concluirá el próximo 30 de abril, por lo que a continuación se explica paso a paso cómo acceder a este servicio que, en palabras de la Presidenta, busca ser un “paso histórico” hacia la gratuidad y la universalidad real.

Paso a paso para obtener la credencial universal de salud

Arranca la primera etapa de registro para adultos de 85 años o más, garantizando acceso gratuito a instituciones médicas y un expediente digital unificado. Excélsior te guía para conocer los requisitos y cómo ubicar tu sede de atención.

Ilustración: Erick Retana

La primera fase está dedicada para que del 13 al 30 de abril sólo los adultos mayores de 85 años o más puedan inscribirse. Ingresa a la página oficial de la Secretaría de Bienestar https://www.gob.mx/bienestar desde cualquier dispositivo con internet. Busca y da clic específicamente en el botón que dice: “Registro de la Credencial Universal de Salud”; actualmente, se encuentra un banner con la fotografía de dos adultos mayores para mejorar la ubicación. El sistema te pedirá que selecciones tu entidad y tu municipio para filtrar las opciones. Asegúrate de dar clic en el espacio donde pregunta si eres un robot, ya que si no lo seleccionas, el portal no cargará. Tras dar clic en “Buscar”, en la pantalla se desplegarán las ubicaciones exactas de las sedes cercanas a tu hogar, en las que podrás realizar tu trámite. Revisa que el día que planeas ir a tu módulo más cercano coincida con la letra de tu primer apellido. El registro inicia el lunes 13 de abril con las letras A y B. Asegúrate de llevar tu identificación oficial con fotografía vigente (copia y original), así como tu acta de nacimiento legible, CURP debidamente certificada por el Registro Civil y un comprobante de domicilio reciente no mayor a tres meses. ⁠El día de tu inscripción deberás proporcionar un número telefónico activo donde se notificará sobre la entrega de tu nueva credencial de salud, por lo que debes tener uno a la mano. Acude al módulo que identificaste en el horario de 9:00 a 17:00 horas. No olvides tus documentos y el número de teléfono. Una vez registrad@, tu nueva credencial servirá no solo para servicios médicos, sino también como identificación para trámites bancarios y oficiales.

Arma tu expediente físico

No olvides tener a la mano los siguientes documentos:

Identificación oficial .

Puede ser INE, cédula profesional, credencial INAPAM, cartilla del servicio militar nacional, constancia de identidad con fotografía expedida por alguna autoridad desde municipal hasta federal. Especial

Documento probatorio de identidad.

Incluye y puede ser acta de nacimiento, carta de naturalización, certificado de nacionalidad mexicana, así como documento migratorio o trámite de refugio. Especial

CURP certificada.

Comprobante de domicilio: Vigencia no mayor a 6 meses, agua, luz, predial, pago de servicio

Teléfono de contacto.

Registro letra por letra

sí se dividirá la atención en los módulos desplegados en el país:

División por letra para credencial universal de salud. Especial

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