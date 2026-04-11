Incendio reduce a cenizas cabaña de dos pisos en Pueblo Nuevo, Durango

El incendio en una cabaña originó un incendio forestal en la comunidad de San Antonio, hasta donde arribaron elementos de Protección Civil y Bomberos, en el municipio de Pueblo Nuevo, Durango.

Fue durante la tarde del viernes, alrededor de las 18:09 horas, cuando se recibe el reporte de un siniestro de casa habitación, acudiendo al llamado de auxilio.

Al arribo de los bomberos, éstos comenzaron a controlar las llamas de una cabaña de dos plantas, además de resguardar tres inmuebles aledaños a la siniestrada. La propiedad afectada quedó en pérdida total.

La dependencia municipal recordó a la población revisar continuamente las instalaciones eléctricas, así como evitar dejar generadores de calor encendidos en hogares.