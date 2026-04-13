¡Mis ahorrooos! Suben precio de casetas; ajustes pegan principalmente a 4 estados del país

Lo que parecía un regreso a casa y a clases normales tras las vacaciones de Semana Santa, se convirtió en un nuevo golpe al bolsillo para muchas familias en el país, debido a que este lunes 13 de abril de 2026, entraron en vigor nuevas tarifas en diversas casetas de peaje en la República Méxicana.

Así es, a partir de hoy Caminos y Puentes Federales (Capufe) aplicó un incremento en las autopistas, situación que sorprendió a miles de automovilistas, pues el ajuste, oscila en promedio entre el 4 y 6 por ciento.

¿Qué estados se vieron más afectados?

Los nuevos ajustes de peaje afectan principalmente rutas en el Estado de México, Morelos, Hidalgo y Chihuahua. En el caso del centro del país las carreteras más transitadas donde se presentó un aumento fueron:

México-Cuernavaca.

México-Cuernavaca. México-Querétaro.

México-Pachuca.

México-Toluca.

En algunos casos específicos, el aumento se traduce en incrementos de hasta 5 pesos para vehículos ligeros. Por ejemplo, en la caseta de Tepotzotlán, en el Estado de México, el costo pasó de 108 a 113 pesos, mientras que en la autopista México-Pachuca subió de 69 a 72 pesos.

Asimismo, en la autopista México-Toluca, uno de los corredores más importantes del país, el peaje alcanzó los 116 pesos, reflejando el impacto directo en miles de usuarios que utilizan esta vía diariamente por motivos laborales y comerciales.

En otros tramos relevantes, como la carretera México-Querétaro a la altura de Palmillas, el costo para automóviles aumentó a 113 pesos, mientras que el transporte pesado registró incrementos superiores al 9 por ciento, dependiendo del número de ejes.

Quizá el más significativo se tiene en una de las zonas de alta movilidad, como la salida hacia el estado de Morelos por la caseta de Tlalpan, cuyo peaje alcanzó hasta los 156 pesos para vehículos ligeros.

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Casetas más caras de México

Casetas más caras de México (Autos)

¿A qué se debieron los ajustes?

De acuerdo con Capufe, estos ajustes responden principalmente a factores inflacionarios y a la necesidad de garantizar el mantenimiento y operación de la infraestructura carretera. Además, los recursos recaudados se destinan a la conservación de las vías, así como a servicios de seguridad y cobertura por incidentes.

Con estas nuevas tarifas, Capufe actualiza su esquema de cobro a nivel nacional, en un contexto económico marcado por la inflación y el incremento en los costos de operación, lo que mantiene el debate sobre el impacto del peaje en la movilidad y el bolsillo de los mexicanos.

fdm