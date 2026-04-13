Sheinbaum descarta recrudecimiento de protestas durante el Mundial 2026

A dos meses del arranque del Mundial 2026 en México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que se registre un aumento en las manifestaciones sociales conforme se acerque la justa deportiva.

"No se van a recrudecer (las manifestaciones). No va a haber ningún problema en el Mundial. México es un país libre, nosotros garantizamos -independientemente de los eventos internacionales-, el derecho a la manifestación, a la protesta, siempre lo vamos a garantizar", dijo desde su conferencia en Palacio Nacional.

La titular del Ejecutivo federal afirmó que su administración mantiene diálogo activo con distintos sectores que actualmente presentan inconformidades, por lo que confió en que no habrá protestas que afecten el desarrollo del evento internacional.

La presidenta detalló que la Secretaría de Gobernación, en coordinación con el gobierno de la Ciudad de México, atiende de manera permanente las demandas de diversos grupos, entre ellos la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y a los trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC).

La mandataria subrayó que estas acciones buscan garantizar la estabilidad social en el país durante uno de los eventos deportivos más relevantes a nivel mundial.

Asimismo, reiteró su confianza en que el Copa Mundial de la FIFA 2026 se desarrolle sin contratiempos en territorio nacional, destacando la importancia de mantener condiciones de gobernabilidad y atención a las demandas sociales.

"Se garantiza la libre manifestación y se le atiende siempre (a los manifestantes). Y por cierto, va a ser un buen Mundial, muy bonito arregló Clara alrededor del estadio, del circuito, está muy bien iluminado con el sendero para mujeres libres y seguras", dijo la mandataria.

Mundial 2026, prioridad estratégica

La Copa Mundial de la FIFA 2026 representa un evento de alta relevancia no solo en el ámbito deportivo, sino también en términos económicos, turísticos y de proyección internacional para México.

Por ello, el gobierno federal ha reforzado la coordinación con autoridades locales, especialmente en las ciudades sede, para garantizar condiciones de seguridad, movilidad y gobernabilidad durante la competencia.

En este contexto, la mandataria reiteró que existe plena confianza en que el país llegará en condiciones óptimas al torneo, sin que las manifestaciones sociales representen un riesgo para su desarrollo.

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