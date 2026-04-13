Adelanta Sheinbaum más recortes en gasto público por conflicto bélico

Por Arturo Páramo

Ante el conflicto bélico que se vive en medio oriente entre Irán y Estados Unidos, se prevé que el gobierno de México haga aún más recortes a la administración pública, reconoció este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum.

En la rueda de prensa matutina destacó que únicamente estarán exentos de recorte los recursos que se emplean en el otorgamiento de programas sociales, becas y apoyos educativos, en materia de salud y en la construcción de vivienda.

Cada semana, reiteró Sheinbaum, el gobierno destina cinco mil millones de pesos para pagar el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS), lo que permite que los consumidores no lo paguen y con ello mantener constante el precio de los combustibles.

Lo tenemos que mantener y eso significa más austeridad, tenemos que garantizar los programas de bienestar, el apoyo a la educación, el apoyo a salud, los programas de vivienda y la inversión. Estamos cerrando todavía muchos gastos que, decía, somos más que franciscanos, acá, porque se tiene que reducir los gastos, estamos revisando todos los gastos”, expuso Sheinbaum en la rueda de prensa matutina.

Actualmente el precio de la gasolina Magna es de 24 pesos por litro, en tanto que el precio del diésel fue pactado con los empresarios del ramo en 28.28 pesos por litro.

La titular del Ejecutivo destacó que si el gobierno federal no hubiera optado por cubrir el IEPS, el precio de la gasolina estaría en alrededor de 32 pesos por litro, lo que hubiese disparado aún más los precios de productos que consumen los mexicanos, como frutas, verduras, carne, etcétera.

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