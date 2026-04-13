La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 13 de abril de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 13 de abril de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal .

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este lunes.

Mañanera de Sheinbaum hoy 13 de abril de 2026

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7:55 Horas | Sheinbaum se reunirá con gasolineros para reafirmar tope a precio de la magna y diésel

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que esta semana se reunirá con empresarios del sector gasolinero para revisar y reafirmar el acuerdo que pone un tope al precio de la gasolina magna y el diésel en 24 y 28.28 pesos, respectivamente, ante el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán que ha llevado al cierre del estrecho de Ormuz, ruta importante para el paso de cargueros petroleros.

La mandataria reconoció que el conflicto en el estrecho de Ormuz ha llevado a un incremento en los precios que ya ha impactado en otros productos como lo es en el precio de frutas, legumbres y carne.

vjcm