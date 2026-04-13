Derrame de diésel en Deer Park fue causado por maniobra entre dos barcos privados: Pemex

El derrame de diésel que se registró en el muelle de la refinería de Deer Park de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Texas ya fue contenido por personal especializado. La empresa productiva del estado reveló que el incidente se originó por la interacción de dos barcos privados.

De acuerdo con Pemex, el origen del derrame del diésel se debe a la maniobra simultánea de ambas embarcaciones en el muelle. Según Pemex, el contacto o interacción entre los barcos —uno en proceso de carga y otro en salida— derivó en el vertido de diésel, lo que activó de inmediato los protocolos de emergencia de la refinería.

Activan protocolos de emergencia en Deer Park

Tras el incidente, personal especializado de la refinería actuó de forma inmediata para contener el derrame. Además, se emitió un mensaje CAER (Conciencia Comunitaria y Respuesta de Emergencias) nivel 3 para alertar a la comunidad y a las autoridades correspondientes.

Pemex detalló que las labores de limpieza y reparación podrían extenderse aproximadamente dos días, dependiendo de las condiciones en la zona afectada. Sin impacto en navegación ni riesgos mayores.

AFP

El derrame de diésel se registró durante el domingo en el muelle de la refinería de Deer Park sobre el Canal de Navegación de Houston, Texas, lo que activó de inmediato los protocolos y fue posible contener el vertido. Pemex indicó que el origen de la filtración fue detectado y aislado de forma inmediata para evitar una propagación mayor en el cuerpo de agua.

Para mitigar el avance del hidrocarburo, el equipo especializado en derrames de Pemex desplegó barreras flotantes de contención (conocidas como booms).

Sin impacto en navegación ni riesgos mayores

La empresa productiva del Estado informó que mantiene comunicación estrecha con la Guardia Costera de los Estados Unidos (USCG), la cual supervisa la situación.

Hasta el momento, no se reportan afectaciones al canal de navegación ni riesgos mayores para la población o el entorno, lo que indica que el derrame fue controlado oportunamente.

La refinería de Deer Park, ubicada en Texas, es una de las instalaciones estratégicas de Pemex en el extranjero. Maneja altos volúmenes de hidrocarburos, por lo que las maniobras marítimas en sus muelles requieren estrictos protocolos de seguridad para evitar incidentes como el ocurrido.

vjcm