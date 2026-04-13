Diputados frenan Comisiones Bicamerales por imposiciones del Senado

La Cámara de Diputados está inconforme con la manera en la que el Senado de la República impuso presidencias en las Comisiones Bicamerales de Seguridad Nacional, Canal del Congreso y evaluación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad nacional, por lo que no nombrará a sus respectivos integrantes hasta que existe un acuerdo entre ambas.

Aquí hay algo que me parece que fue un exceso por parte del Senado. Una falta de reconocimiento a nosotros, como Cámara de Diputados, y como parte del Poder Legislativo, en donde ellos creo que se desubicaron un poco y hacen el nombramiento, sus designaciones y en todas nombran presidente; y recordemos que el nombre de las comisiones es bicamerales y es para que nosotros las conformemos de manera igualitaria.

“Somos pares, somos legisladores y a mí sí me parece una falta de respeto a la Cámara de Diputados lo que hizo el Senado de la República”, explicó el coordinador de los diputados federales del Verde, Carlos Puentes.

El legisladorCarlos Puentes. Especial

Por su parte, el líder de los diputados del PRI, Rubén Moreira, calificó como “muy mal” la forma en que el Senado tomó decisiones unilaterales y recordó que él presentó una iniciativa de reforma legal para que la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional sea integrada por seis diputados y seis senadores, en lugar de los tres y tres actuales.

Además, pidió que se integre durante el primer mes, al inicio de la Legislatura, y se apliquen sanciones a los legisladores cuando no se cumpla esa obligación.

Desde la perspectiva de Moreira, lo que hizo el Senado orilla a la Cámara baja a no nombrar integrantes de las respectivas comisiones bicamerales y optar por que no funcionen en lo que resta de la LXVI Legislatura, ya que pasó por encima del principio de igualdad.

El diputado Rubén Moreira. Especial

El pasado viernes, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, criticó que el Senado impusiera presidentes y que faltara a la ley, al nombrar más integrantes de la Comisión Bicameral del Canal del Congreso, cuando la ley establece con claridad que son tres senadores y tres diputados federales, no cinco senadores.

Los legisladores Puente y Moreira coincidieron, en entrevistas por separado para Excélsior, que esperan un diálogo directo entre ambas Juntas de Coordinación Política para que las comisiones puedan funcionar plenamente.

Ignacio Mier, presidente de la Jucopo del Senado, explicó que el nombramiento de presidencias de las comisiones bicamerales no busca pasar por encima de los Diputados, pero no aclaró nada respecto al exceso de integrantes de la Comisión Bicameral del Canal del Congreso, donde se incluyeron a dos senadoras que son cercanas al actual encargado de la dirección del Canal, Raúl Paz, como son los casos de la morenista Sasil de León y la petista Geovanna Bañuelos.

Ilustración: Jesús Sánchez

La LXVI Legislatura está en falta constitucional y legal, porque no ha podido concretar la operación de las seis Comisiones Bicamerales. Desde el 1 de septiembre de 2024 hasta el 31 de enero de este año, el morenista Adán Augusto López Hernández, en su calidad de máximo líder en el Senado, las frenó, por su negativa a construir consensos con la Cámara de Diputados.

Con 19 meses de retraso, Mier, nuevo líder máximo del Senado de la República, por fin decidió nombrar a los integrantes del Senado para tres de las seis comisiones bicamerales.

Adán López Hernández e Ignacio Mier, durante una sesión en el Senado de la Republica. Senado

Sin embargo, nombró presidencias, sin esperar el acuerdo con la Cámara de Diputados, y nombró a cinco senadores integrantes de la Bicameral del Canal del Congreso, a pesar que el artículo 141 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos ordena que debe ser integrada por tres senadores y tres diputados federales, es decir, viola la propia ley que la rige.

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