El seguro en México: oportunidad para llegar a millones de usuarios

En un entorno donde la prevención financiera comienza a tener mayor relevancia, el sector asegurador en México se encuentra frente a una de sus mayores oportunidades de evolución: acercarse de forma más clara, directa y significativa a las personas para su bienestar.

Un aspecto importante es que el alcance del seguro en el país es bajo en comparación con otros mercados, lo que lo convierte en un escenario clave para innovar en la forma en que la industria comunica su valor y construye confianza con los usuarios.

“La participación de los seguros en México se mantiene en alrededor del 2% del PIB, en contraste con otros países de Latinoamérica, donde puede llegar al 7%, y con Europa, donde alcanza niveles de hasta 10%”, explicó Gerardo Rebollar Fernández, CEO de Hylant México.

Este contexto representa un punto de partida para replantear la manera en que los seguros se integran en la vida cotidiana de los mexicanos.

Actualmente, el reto no solo consiste en ampliar la cobertura, sino en lograr que más personas comprendan el impacto real de contar con protección financiera, convirtiéndola en un respaldo tangible en su vida diaria.Ejes clave: comunicación e innovación

Tradicionalmente, el seguro se ha percibido como un producto complejo; sin embargo, la industria avanza hacia esquemas más simples, cercanos y enfocados en las necesidades concretas de los usuarios.

Este cambio también implica dejar atrás un enfoque centrado únicamente en productos específicos y avanzar hacia una narrativa más amplia, donde el seguro se comprenda como una herramienta de bienestar y estabilidad a largo plazo.

La digitalización es un factor fundamental, ya que ha marcado un antes y un después en la forma en que las aseguradoras interactúan con sus audiencias.

Las herramientas tecnológicas permiten no solo ampliar el alcance, sino también personalizar la experiencia y hacer más accesible la información para los usuarios, que es uno de los principales objetivos que propone Hylant México.

En este proceso, también la inteligencia artificial comienza a jugar un papel cada vez más importante. Su capacidad para simplificar información, anticipar necesidades y ofrecer recomendaciones personalizadas está transformando la manera en que los usuarios se relacionan con las aseguradoras.

“La inteligencia artificial ya comienza a hacerse visible, operando detrás de las plataformas de venta de seguros, tanto como canal de distribución, como herramienta de educación para el usuario”, expresó Rebollar.

Gracias a estas innovaciones, el sector asegurador tiene la posibilidad de traducir conceptos técnicos en beneficios tangibles, facilitando una toma de decisiones más informada y consciente por parte de los usuarios.La transformación de la industria

El momento que vive la industria aseguradora en México está marcado por una visión más colaborativa, en la que distintas compañías buscan impulsar de manera conjunta una mayor cultura de prevención y protección financiera.

Iniciativas como la de Hylant México buscan redefinir el rol del seguro en la sociedad. Más que un mecanismo de respaldo ante riesgos, se posiciona como un componente fundamental para generar estabilidad y tranquilidad en la vida cotidiana.

Este enfoque no solo beneficia a las aseguradoras al abrir nuevos mercados, sino que, sobre todo, empodera a los usuarios al brindarles herramientas y conocimiento para proteger su patrimonio y construir un futuro más estable.

En este contexto, el seguro deja de percibirse como un gasto para consolidarse como una inversión esencial en la tranquilidad personal y familiar, reforzando su papel como motor de bienestar y desarrollo social en México.

“Hylant México busca ser un referente en este esfuerzo por promover la cultura del seguro; contamos con una firme vocación para impulsarlo como una herramienta clave ante todos los actores de la sociedad”, finalizó.