Lanzan e-book gratuito con las historias climáticas que le urgen al planeta

El libro digital Primeras Planas: Historias climáticas que merecían estar en portada, editado por The Climate Reality Project América Latina, es una obra colectiva que reúne diez crónicas periodísticas de alto impacto que ponen rostro a la lucha, la resistencia y la adaptación de comunidades a la emergencia por el calentamiento global en México y Brasil, en un entorno lleno de contrastes con sequías prolongadas, potentes huracanes y temperaturas en aumento.

Este e-book es el resultado de un taller intensivo realizado en octubre de 2025 en la Ciudad de México, donde 68 periodistas, comunicadores, creadores de contenido y científicos, se reunieron para fortalecer sus capacidades en narrativas climáticas centradas en soluciones, ética y resistencia a la desinformación.

Lorena Rivera, coordinadora general de Opinión del periódico Excélsior y coautora de la obra, con la crónica Iztapalapa. De zona surrealista de cubetas y tambos, a territorio esponja, explicó que el libro tiene importantes aportaciones porque refleja problemáticas, pero también ofrece salidas.

Destacó que en Primeras Planas: Historias climáticas que merecían estar en portada, los lectores encontrarán lo mejor de dos mundos: el rigor periodístico con datos duros y verificables, combinado con extraordinarios relatos que atraparán su atención de inicio a fin.

El libro fue presentado en el Jardín Juárez, en la CDMX. ALEJANDRO AGUILAR

Durante la presentación del e-book, Verónica Lugo, coordinadora del proyecto y directora de Comunicación para The Climate Reality Project América Latina, indicó que el conjunto de crónicas muestra que la acción climática no siempre comienza en grandes cumbres internacionales, sino en fogones, asambleas comunitarias y territorios invisibilizados, donde la vida cotidiana se convierte en un acto de resistencia y esperanza compartida.

Primeras Planas: Historias climáticas que merecían estar en portada es una invitación a la reflexión y a la participación urgente, donde la acción climática más efectiva a menudo empieza en lo local.

Las páginas del libro digital, que se puede descargar de manera gratuita aquí, recorren desde las cocinas purépechas transformadas por la estufa Patsari, hasta las mujeres guardianas del bosque donde descansa la mariposa monarca, pasando por la resistencia de comunidades amazónicas en Brasil o la crisis hídrica en Iztapalapa y la lucha campesina en Milpa Alta.