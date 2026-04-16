Separan del cargo a tres en Pemex; ocultaron gravedad de derrame

Tres funcionarios de Pemex fueron separados de cargo por irregularidades en reportes sobre el derrame de hidrocarburo que afectó los litorales de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, informaron autoridades.

En conferencia, Víctor Rodríguez, director general de Pemex, indicó que los separados del cargo son el subdirector de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, el coordinador de Control Marino, Derrames y Residuos, y el líder de Derrames y Residuos de la empresa petrolera.

Explicó que, luego de recibir un informe científico el pasado 3 de abril, pidió al área operativa de Pemex imágenes satelitales del movimiento de barcos en la zona de Abkatún, en febrero.

Como hubo resistencia, aseguró, solicitó la información por oficio y analizó bitácoras de ocho barcos, reportes de los que obtuvo datos y hechos de los cuales no fue informado.

El 6 de febrero, indicó, se observó presencia de hidrocarburo en las cercanías de plataforma Abkatún y se instalaron barreras para contenerlo, pero fueron necesarias 48 horas para localizar el origen de la emanación.

El 8 de febrero, buzos especializados localizaron la fuga, y desde ese fecha inicio la reparación que concluyó el 18 de febrero.

El 6 de febrero se observó presencia de hidrocarburo en las cercanías de plataforma Abkantún. Especial

Rodríguez dijo que reportó a la FGR y a la Fiscalía Anticorrupción irregularidades halladas en las bitácoras en temas como la pérdida de integridad mecánica de los ductos y en las reparaciones del oleoducto que no le fueron informadas. Se encontró que el cierre de válvulas se dio hasta el 14 de febrero, ocho días después de que se detectó la fuga.

Por su parte, Rosaura Ruiz, titular de la Secretaría de Ciencia, agregó que existe evidencia de que sí hubo un derrame en inmediaciones de la plataforma Abkatún, aunque todavía no se tiene un calculo confiable del volumen exacto.

Indicó que la huella del derrame era visible es recorridos aéreos desde el 4 al 7 de febrero, pero a partir del 18 ya no hay evidencia de la emanación.

La funcionara aseguró que se sigue analizando si chapopoteras naturales en la zona del golfo de México pudieron empeorar el derrame.

Luz Elena González, secretaria de Energía, sostuvo que el grupo interinstitucional integrado por distintas dependencias ha actuado de manea inmediata, priorizando el bienestar de la población.

Con ayuda de las autoridades locales se mantienen las playas limpias y se da atención directa a la población afectada, con acciones como la donación de 100 mil litros de combustible a comunidades de Pajapa, Veracruz

En total, mil 495 personas han recibido atención con diversas medidas. Además, se mantiene el diálogo con el sector pesquero, con tres mil 379 pescadores atendidos con apoyos de 15 mi pesos y entrega de insumos y equipos para la reacticvación de sus actividades.

A través del Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente, Petróleos Mexicanos destinará 30 millones de pesos para el respaldo de cooperativas pesqueras en Veracruz.

Con recorridos y sobrevuelos por playas de Veracruz, el 3 de marzo se tuvo confirmación de la normalidad en la zona, que reportó 80% de ocupación en Semana Santa.

González dijo que se mantienen como compromisos permanentes la limpieza de playas, mantener la atención a afectados, concluir la disposición del hidrocarburo recolectado y entregar apoyos al sector pesquero.

Para atender la emergencia, Raymundo Morales, secretario de Marina, detalló el despliegue en Tabasco, Veracruz y Tamaulipas de tres mil 365 elementos, 25 buques y embarcaciones, nueve aeronaves, drones aéreos y submarinos, así como la colocación de 18 mil metros de barreras de contención oceánicas y vigilancia permanente aérea y marítima en la sonda de Campeche.

Se ha extendido la vigilancia hasta el norte del golfo, en la frontera con Estados Unidos.

Se han atendido 48 playas y recolectado 915 toneladas de residuos, incluidas algunas de sargazo.

Marina Robles, subsecretaria de la Semarnat, reportó que desde el 1 de marzo el sector ambiental y la Marina han hecho mil 21 recorridos en 173 localidades y mil 500 kilómetros en costas en Tabasco, Campeche y Tamaulipas. Confirmó presencia de hidrocarburo desde Centla, Tabasco, hasta Playa Bagdad, Tamaulipas.

Se revisaron humedales, Áreas Naturales Protegidas, tortugueros, estuarios y pantanos. Reportó el hallazgo de 13 tortugas con hidrocarburo, 12 de las cuales murieron.