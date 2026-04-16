Partido Verde celebra que Citlalli Hernández construya coalición electoral para 2027

Por primera vez, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) opinó sobre una decisión interna de Morena y celebró que Citlalli Hernández sea la responsable de dialogar con ellos para construir la coalición electoral para las elecciones del próximo año.

Mediante un mensaje difundido en redes sociales, en el que hablan Karen Castrejón, senadora y dirigente nacional del Verde; Manuel Velasco y Carlos Puente, coordinadores parlamentarios en el Senado y en la Cámara de Diputados, respectivamente, expresan su confianza de que con Citlalli Hernández podrán construir una alianza ganadora.

Estamos muy contentos de darle la bienvenida a Citlalli Hernández como la nueva presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena (…) Una alianza y movimiento en el que hemos encontrado coincidencias para transformar la vida del país y han dado cabida para todas y todos. Siempre estaremos del lado de la primera presidenta de México.

Conocemos a Citlalli y estamos seguros de que nuestra alianza se fortalecerá con su llegada. Desde el Partido Verde, querida Citlalli, tienes todo nuestro respeto y cariño”, expresó Karen Castrejón.

Es una mujer joven, capaz, inteligente y que tiene una gran experiencia. Ahora, en el 2027 va a ser fundamental para poder construir nuevamente esta alianza, que es una alianza que sabe ganar elecciones, que sabe dar resultados de gobierno, como lo ha demostrado nuestra querida presidenta, con su liderazgo”, aseguró Manuel Velasco, líder de los senadores del Verde.

Soy testigo directo de que fue parte fundamental para la construcción de la alianza del Partido Verde, Morena y del Partido del Trabajo en las elecciones de 2024, en la que se obtuvo un triunfo contundente de nuestra ahora presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”, resaltó Carlos Puente Salas, coordinador de los diputados federales verdeecologistas.

Reconocemos a @CitlaHM al frente de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA.



Seguimos firmes en alianza con el proyecto de la presidenta @Claudiashein para transformar al país. pic.twitter.com/8yH4rsU8Wq — Karen Castrejón Trujillo (@karencastrejont) April 16, 2026

PT celebra llegada de Citlalli Hernández

El Partido del Trabajo (PT) celebró la llegada de la exsecretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, al frente de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena.

El partido que dirige Alberto Anaya, consideró que con el arribo de la exsenadora, se abrirán canales de diálogo y entendimiento entre Morena, PT y PVEM, partidos que integran la 4-T.

Reconocemos en ella a una política con probada capacidad operativa y convicción democrática, cuyo liderazgo fortalecerá los puentes de comunicación entre nuestras fuerzas políticas y dará certidumbre al proceso interno rumbo a la elección de 2027”, expuso el PT.

A través de un comunicado, el partido rojo y amarillo consideró que el nombramiento de Hernández fortalecerá la coalición rumbo a las elecciones intermedias de 2027, donde se renovarán 17 gubernaturas y la totalidad de la Cámara de Diputados.

En este contexto, el PT manifiesta con firmeza su voluntad de seguir consolidando la alianza estratégica con Morena y el Partido Verde, con total compromiso para fortalecer la coalición electoral.

Esta alianza no es una suma de siglas ni una estrategia coyuntural, es la unión de ideales y objetivos cuyo único fin es cimentar y profundizar el Proyecto de Nación que rige a nuestro movimiento para hacer posible el estado de bienestar se merece el pueblo mexicano”, apuntó el PT.

Agregó que para el PT, la unidad de esta coalición trasciende las urnas. La meta no es sólo obtener victorias electorales, sino garantizar la continuidad y el desarrollo del proyecto de la 4T que hoy encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.

Citlalli fue secretaria de alianzas: Monreal

Al rechazar que exista una crisis en la coalición oficialista, el líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, confió en que con la llegada de Citlalli Hernández al partido se avanzará en el fortalecimiento de las alianzas electorales con PVEM y PT para 2027.

Ella tiene experiencia. Yo no veo crisis en la coalición, no veo crisis tampoco en la alianza, ni crisis en los propósitos que nos hemos planteado de caminar juntos al 2027. Pero Citlalli fue en la campaña (de 2024) la secretaria de alianzas”, comentó en entrevista.

Consideró sin embargo que sería mejor que antes de anunciar postulaciones por separado, los tres partidos se pongan de acuerdo.

No es que se les haya minimizado ni tampoco disminuido en su fuerza electoral en su región. Creo que ha faltado simplemente ponernos de acuerdo en el método”, admitió.

A mí me gustaría, en lo personal, que primero se sentaran los partidos, que establecieran mecanismos para el procedimiento de selección de candidatos y no anticipar, porque luego se dificultan más los acuerdos”, pidió.

Dijo el diputado Monreal que PVEM y PT tienen derecho de solicitar que sus perfiles sean incluidos en las encuestas, es decir, en el método que define a los candidatos.

En ese sentido creo que les asiste la razón, pero es importante que ya ahora que Citlalli se separó del gobierno puedan iniciar con buscar los mecanismos y procedimientos de selección de candidatos en el país”, planteó.

En ese sentido creo que les asiste la razón, pero es importante que ya ahora que Citlalli se separó del gobierno puedan iniciar con buscar los mecanismos y procedimientos de selección de candidatos en el país”, planteó.

Afirmó que, si bien Morena está en una posición muy consolidada, “tenemos que estar conscientes de que, si vamos en alianza, tenemos que escuchar a los aliados y participar con algunos de sus candidatos que tengan relevancia y que tengan avance en las encuestas”.

jcp