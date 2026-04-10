"México bajo amenaza": César Rodríguez triunfa en el World Press Photo

El fotógrafo mexicano César Rodríguez (Tepic, 1983) fue reconocido ayer en el World Press Photo (WPP) 2026, en la categoría Norteamérica y Centroamérica / proyectos a largo plazo, por su proyecto México, un clima cambiante, que da cuenta de las transformaciones del paisaje en nuestro país y abona a la conversación visual global sobre la crisis climática y el desplazamiento humano.

En entrevista con Excélsior, el fotógrafo, avecindado en Nayarit y apasionado por la imagen en blanco y negro, comenta que esta serie nació cuando, a sugerencia de su amigo Joffrey, envió una propuesta a la Cruz Roja de Noruega para hacer un trabajo sobre el cambio climático.

“Mandé mi propuesta, me eligieron y el proyecto inició hace cinco años en Tabasco, enfocado en la zona de Sánchez Magallanes. Luego terminé el proyecto, lo entregué, pero me interesé más en el tema y empecé a trabajar por mi cuenta sobre la erosión marina, la sequía y el calor extremo, y decidí hacerlo un proyecto personal que lleva casi 10 años”, explica.

Entonces, trabajó por su cuenta, con sus recursos y la serie con algunos encargos para The New York Times, y una vez que acumuló suficiente material, lo propuso al Sistema Nacional de Creadores de Artes, que le otorgó una beca para trabajar con mayor profundidad.

César Rodríguez es un fotógrafo nayarita que ha colaborado en diferentes medios, como Time Magazine, The Washington Post Magazine, National Geographic, Der Spiegel y El País Semanal, entre otros. World Press Photo.

¿Cuántas fotografías conforman la serie? “Las que se enviaron al WPP fueron casi 30, pero la serie es muy grande. El año pasado publiqué un fotolibro sobre erosión marina que se llama Cuando hay luna llena, la marea sube.

“Hay un montón de material y servirá para publicar una serie de libros sobre el clima en México. Aunque también me gustaría hacer video, así que próximamente, no sé cuándo, habrá un cortometraje. Los premios son un incentivo que te dice que vas por buen camino y está padre, pero hay que seguir trabajando”, asegura.

¿Qué lugares de México yacen en esta serie? “Está Sánchez Magallanes y El Bosque, en Tabasco; Palmar de Cuautla, en Nayarit; una zona de presas en Monterrey, Chalco y Ecatepec, en el Estado de México, y Las Barrancas, en Veracruz”.

¿Qué le interesó captar? “Es un tema que nos está afectando a todos. Se produce menos alimento por los cambios tan drásticos del clima, y documenté cosas que casi eran de película. Por ejemplo, Monterrey duró muchos días sin agua y hubo algunas pipas que fueron secuestradas a punta de pistola, para surtir a algunas colonias, o gente que peleaba por agua, a empujones y gritos, en mitad de la noche. Eran escenas como apocalípticas. O la destrucción de una comunidad como El Bosque”, conocida por ser el primer caso de una población que sufrió desplazamiento por el cambio climático.

Próximamente César Rodríguez tiene entre sus proyectos realizar un cortometraje sobre cambio climático en México. Foto: César Rodríguez/ World Press Photo

¿Es un efecto invisible? “Tal vez no nos damos cuenta, pero son cosas que están pasando todos los días. La gente está sufriendo, es desplazada y, si eres pescador, de pronto desaparece tu modo de vida. Son cosas graves que ocurren en México y en muchas partes del mundo”.

¿Su abordaje potencia personajes, paisajes o busca traducir la realidad? “Es una mezcla de todo. Me gusta tener una combinación de lo que parece obvio y de lo que te puede hacer pensar. Me gusta hablar con las personas y que me cuenten sus historias; por eso también tengo cortometrajes y testimonios grabados. Me siento con ellos para que me cuenten cómo era su vida y también busco los paisajes, los retratos, los detalles, los aspectos más dramáticos y, sobre todo, la relación con las personas, porque no es sólo llegar, fotografiar e irme”.

Rodríguez también habla sobre otras series que ha realizado como Montaña Roja, que retrata a comunidades que se dedicaban al cultivo de amapola en la montaña de Guerrero; Hoja dorada, que capta a jornaleros de tabaco en Nayarit; Si el infierno existiera, sobre la violencia en nuestro país; así como Migrantes, La Mora y Sueños en espera” como se puede ver en su página https://cesarrodriguezb.com/.

Finalmente, comenta que uno de los proyectos que le gustaría continuar es Sueños en espera, con fotografías intervenidas por migrantes en Matamoros. “Yo tomé las fotos, y niños y adultos de todas las edades las colorearon y ahí pusieron sus puntos de vista y su arte… es algo que me gustaría continuar”.