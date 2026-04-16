“Destapa” PAN a su primera “corcholata” rumbo al 2027; es el alcalde de Morelia

Como lo anticipó desde el pasado 21 de marzo, el dirigente del PAN, Jorge Romero Herrera, su partido comenzó a designar coordinadores estatales, quienes en 2027 serán sus candidatos a 17 gubernaturas, diputaciones, y alcaldías, en un esquema similar a los coordinadores de la transformación, que designa Morena.

El primero en ser nombrado “coordinador del cambio y defensa de la familia” fue el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, quien busca ser el candidato de Acción Nacional a la gubernatura de Michoacán el 6 de junio de 2027.

“Aquí Alfonso hoy va a recibir un nombramiento para coordinar nuestras estructuras a nivel Michoacán, para que su liderazgo se expanda de Morelia, para que no solamente esté en Morelia y que, a nombre del Partido Acción Nacional, porque mujeres y hombres creemos en él, empiece a ayudar en la conducción de los trabajos para generar estructuras.

“Yo creo que Alfonso es una persona que tiene un inmenso potencial para contender por la gubernatura y que, si después de un proceso es el que quiere la gente que contienda por el PAN, entonces, si eso llega a suceder, sería orgullosamente un gran candidato y, eventualmente, el próximo gobernador de Michoacán”, dijo el líder del PAN.

Romero Herrera dejó en claro durante su visita a Morelia, Michoacán, que su partido no perderá ni un minuto en la construcción de una alternativa fuerte para las elecciones de 2027.

Previo a la entrega a Alfonso Martínez Alcázar del nombramiento como coordinador en Michoacán, el líder panista enfatizó que el PAN ya está en “modo campaña permanente”, sin violar la ley electoral, pero sin quedarse atrás.

Romero Herrera reconoció el trabajo de Alfonso Martínez Alcázar y aseguró que el PAN competirá con todo, sin embargo, siguen abiertas las posibilidades para recibir otras propuestas, como sería la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz.

Sobre Grecia Quiroz, que también la mencionaste tú. A ver: nosotros, te lo repito, a nadie le estamos cerrando la puerta a nada. Y nosotros, como Partido Acción Nacional, reconocemos la valentía que está teniendo ella; la reconocemos”, comentó Jorge Romero.

El dirigente de Acción Nacional, Jorge Romero, informó que hasta el momento se han registrado en la plataforma digital del PAN, alrededor de 7 mil ciudadanos que buscan ser candidatos a distintos puestos de elección popular en 2027.

El líder nacional del PAN también mencionó que el partido está abierto a sumar liderazgos, incluyendo posibles alianzas o candidaturas ciudadanas, siempre y cuando se ganen en el terreno y en las encuestas.

JCS