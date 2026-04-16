Instruyó presidenta Claudia Sheinbaum investigación por derrame de crudo

nayeli.gonzalez@gimm.com.mx

Tras la investigación ordenada por la presidenta Claudia Sheinbaum, Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó que el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México tuvo como origen una falla en su infraestructura, específicamente en uno de los oleoductos de 36 pulgadas, ubicado en las cercanías de la plataforma Abkatún Alfa, en la Sonda de Campeche.

En conferencia, en director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, aseguró que “hubo resistencia” e incluso la solicitud de tergiversar la gravedad del problema por parte de por los menos tres directivos, quienes ocultaron la información sobre la fuga y los alcances de la misma.

Reconoció que desde el 6 de febrero se observó la presencia de aceite en las cercanías de la plataforma Pol Alfa, por lo que inmediatamente se instalaron barreras de contención, comenzó la recuperación de aceite y aguas oleosas.

“Fueron necesarias 48 horas para localizar el origen exacto del debido al mal tiempo, al tirante de agua y la compleja red de ductos asentados en el lecho marino. El 8 de febrero buzos especializados localizaron la fuga en un oleoducto de 36 pulgadas. Fue hasta entonces que inició la la reparación, la cual concluyó el 18 de febrero”, dijo.

Mencionó que fueron revisadas y analizadas las bitácoras de por lo menos ocho barcos que operan en las cercanías, detectando irregularidades que fueron reportadas ante la Fiscalía General de la República, quien determinará las acciones legales en contra de los implicados, así como a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Aseguró que los tres funcionarios involucrados, que ya fueron separados de su cargo, fueron los responsables de registrar la pérdida de integridad mecánica y posteriormente llevaron a cabo la reparación del oleoducto, sin que esta crisis fuera reportada a los altos mandos de la empresa.

“Tal fuga había sido negada sistemáticamente por las áreas operativas, especialmente en marzo, cuando comenzaron a llegar a ribazones de petróleo a las costas del Golfo de México. Hubo contradicción entre un simple lagrimeo y el gran despliegue de 11 barcos en total que se utilizaron para contener, recuperar y dispersar los hidrocarburos que escaparon del oleoducto”.

El director denunció que pese a la fuga, no se cortó en su totalidad el flujo de los hidrocarburos para limitar la duración y la magnitud del derrame.

“El cierre de la válvula principal se realizó el 14 de febrero, ocho días después de que se detuvo la fuga. Existió ocultamiento de agua oleosa recuperada en las barreras de contención, de al menos 350 metros cúbicos”.

“Con base en estos hechos y mientras la Fiscalía General de la República y el Órgano Interno de Control realizan las investigaciones correspondiente, están siendo separados del cargo: el subdirector de Seguridad, el coordinador de Control Marino, Derrames y Residuos, así como el líder de Derrames y Residuos”.

Derivado de esto, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y pemex han realizado inspecciones correspondientes y presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República para el deslinde de responsabilidades derivadas de este evento.

Como parte de las acciones subsecuentes, se estableció el Observatorio Permanente del Golfo de México, integrado por el Grupo Interinstitucional y la comunidad científica, con el objetivo de consolidar información, generar alertas tempranas y fortalecer la prevención, el monitoreo y la coordinación ante futuras contingencias en la región.

Bullets

Para la limpieza de las playas se desplegó una fuerza de tres mil 365 elementos, con apoyo de 25 buques y embarcaciones, 48 vehículos, 9 aeronaves, drones aéreos y submarinos, así como cinco mil 100 metros de barreras de contención instaladas.

Se han atendido 48 playas y se ha logrando la recolección de aproximadamente 915 toneladas de residuos compuestos por hidrocarburo mezclado con arena, palizada y sargazo.