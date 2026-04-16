Ataque en Veracruz cobra la vida de una mujer y una menor de edad

IXHUATLANCILLO, Ver.- Yamileth “N”, de 30 años, quien fue identificada como líder del gremio taxista en la región de Orizaba, fue asesinada la tarde del jueves mientras circulaba en su camioneta por la Unidad Habitacional Los Olivos, en el municipio de Ixhuatlancillo.

En el ataque también resultó herida una menor de edad que la acompañaba, quien fue hospitalizada y más tarde reportaron su fallecimiento.

De acuerdo con lo mencionado por testigos, la víctima regresaba a su domicilio en la calle Galicia tras acudir a Xalapa para recibir una constancia que la acreditaba como representante de una agrupación de taxis.

Alrededor de las 17:00 horas al llegar al cruce de las calles España y San Isidro, dos hombres a bordo de una motocicleta le cerraron el paso y dispararon en múltiples ocasiones contra la unidad Chevrolet tipo SUV, color verde.

La agresión provocó que la conductora perdiera el control del vehículo y terminara impactada contra un montículo de tierra. Los atacantes huyeron con rumbo desconocido, mientras la mujer y la menor quedaron gravemente lesionadas dentro de la camioneta.

Elementos de la Policía Municipal y Estatal, así como paramédicos de Protección Civil y de la Cruz Roja de Orizaba, arribaron minutos después. Los socorristas confirmaron que la conductora ya no presentaba signos vitales y trasladaron de urgencia a la menor al hospital Puerta grande, pero no logró sobrevivir.

La zona fue acordonada y se activó el protocolo de cadena de custodia. Más tarde, agentes ministeriales, peritos forenses y personal de la Fiscalía Regional realizaron el levantamiento de indicios, entre ellos casquillos percutidos localizados sobre la carpeta asfáltica.

El cuerpo fue enviado al Servicio Médico Forense de Orizaba para la necropsia de ley, mientras que la camioneta quedó asegurada como parte de las investigaciones.

La Fiscalía abrió una carpeta bajo el protocolo de feminicidio, debido al perfil de la víctima y a las características del ataque. Hasta el cierre de esta edición no se reportan personas detenidas.

Cabe mencionar que esta es la segunda menor que es asesinada en menos de 48 horas, pues el miércoles en Tuxpan también falleció una pequeña de 12 años al ser acribillada junto a su padre y su hermano, quien fue el único sobreviviente.