Estudiantes toman Canal Once en plena transmisión en vivo

Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) irrumpieron este jueves en las instalaciones de Canal Once y, tras permanecer más de dos horas exigiendo ser escuchados, lograron intervenir durante un corte en vivo para difundir un pronunciamiento sobre la situación interna de la institución.

El grupo, conformado por alumnos de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y respaldado por estudiantes de la Escuela Superior de Economía y de Medicina, aseguró hablar en nombre de una comunidad inconforme con el rumbo del Politécnico.

Durante la lectura de su posicionamiento, los jóvenes afirmaron que el IPN atraviesa una etapa de “decadencia” y “agonía”, marcada por la falta de recursos, reducción de apoyos, deterioro académico y una disputa interna por el manejo del presupuesto institucional.

También denunciaron presunta malversación de recursos federales y de aportaciones voluntarias de egresados, además de señalar que la eliminación de fideicomisos y la centralización presupuestal agravaron la crisis financiera del instituto.

Uno de los puntos centrales de la protesta fue la ruptura con la Fundación Politécnico y la creación de la Fundación Patronato Corazón Guinda y Blanco, la cual calificaron como una estructura creada sin consulta a la comunidad y presuntamente orientada al beneficio de un grupo reducido de dirigentes.

Los estudiantes responsabilizaron directamente al director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, por el deterioro institucional, y mencionaron a otros funcionarios y personajes vinculados, a quienes acusaron de complicidad, tráfico de influencias y posibles desvíos de recursos.

En su mensaje, llamaron a las distintas escuelas del Politécnico a informarse, organizarse y movilizarse para defender la educación pública y frenar lo que consideran un desmantelamiento del instituto.

Hasta el momento, las autoridades del IPN no han emitido una postura oficial sobre los señalamientos hechos durante la protesta.