Hombre es sentenciado a 122 años de prisión por ataque armado que dejó 11 personas muertas

La Fiscalía de Jalisco logró una sentencia de 122 años y 10 días de prisión contra J. Jesús “N” tras acreditarse su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado, en su modalidad de ventaja y alevosía.

Además de la pena privativa de la libertad, se incluye el pago de seis millones 453 mil 18 pesos por concepto de reparación del daño.

Detrás de esta resolución hubo un trabajo sostenido y coordinado que integró labores de inteligencia, análisis de gabinete, trabajo de campo, dictámenes periciales y estrategia jurídica, encabezado por el Ministerio Público, con la participación de la Policía de Investigación, áreas técnicas especializadas y la Dirección de Litigación y Seguimiento de la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada.

Las investigaciones permitieron reconstruir una agresión de alto nivel de violencia ocurrida el 27 de febrero de 2021, alrededor de las 18:00 horas, en la colonia Jauja en el municipio de Tonalá.

En ese punto, un grupo de personas se encontraba reunido en la vía pública, en espera del pago de su jornada laboral, cuando una camioneta se aproximó al lugar. De ella descendió el hoy sentenciado acompañado de otros sujetos.

Sin mediar palabra y aprovechando que las víctimas se encontraban en condición de vulnerabilidad, abrieron fuego de manera directa y continua, utilizando armas de fuego largas calibre 7.62 y armas cortas calibre .45.

Los disparos se dirigieron indiscriminadamente contra quienes se encontraban en el sitio, generando una escena de múltiples víctimas en cuestión de segundos.

Varias de ellas intentaron ponerse a salvo, sin embargo, los agresores continuaron accionando las armas e incluso persiguieron a algunas personas para seguir disparando en su contra.

La agresión no se limitó al punto inicial, puesto que también alcanzó a otras personas que se encontraban en las inmediaciones, dejándolas lesionadas.

Como resultado de este ataque, 11 personas perdieron la vida a consecuencia de las heridas producidas por proyectiles de arma de fuego, mientras que otras dos resultaron con lesiones derivadas de la misma agresión.

La magnitud del caso implicó una investigación exhaustiva, en la que se integraron dictámenes balísticos, análisis de trayectorias de disparo, entrevistas a testigos, procesamiento de la escena, reconstrucción de mecánica de hechos, trabajo de inteligencia y seguimiento

Estos elementos permitieron acreditar la participación directa del sentenciado, así como la forma en que se ejecutó el ataque bajo condiciones de ventaja y alevosía.

La solidez de la carpeta de investigación y la conducción del caso en juicio oral permitieron que el Tribunal dictara una sentencia acorde a la gravedad de los hechos.

JCS